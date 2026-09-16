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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

هل الخميس اجازة وهل تقرر تعطيل الدراسة غدًا بسبب الموجة الحارة؟ .. سؤال يشغل حاليا أولياء الأمور والطلاب بجميع وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غداً.

هل الخميس إجازة  لجميع الطلاب بسبب الموجة الحارة؟

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات رسمية تنص على اعتبار غداً اجازة في المدارس لجميع الطلاب، نافية كل ما يقال عن تعطيل الدراسة غدًا بسبب الموجة الحارة. 

غداً يوم دراسي عادي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: غداً يوم دراسي عادي بجميع مدارس مصر. 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الشائعات التي تروج لصدور قرار ينص على تعطيل الدراسة غدًا بسبب الموجة الحارة. 

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو غداً

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، مؤكدة أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح البكار. 

شبورة مائية

كما حذرت من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة و وسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فهي كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : درجة الحرارة المحسوسة 40

السواحل الشمالية : درجة الحرارة المحسوسة 32

شمال الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 41

جنوب الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 45

على جانب آخر ، يذكر أنه قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا إلكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

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