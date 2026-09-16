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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

 جدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم /الأربعاء/، التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، ومن ضمنها ملف المياه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيد رئيس الجمهورية مع الرئيسة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد رئيس الجمهورية استهل الاتصال بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة السيد حافظ أمير حسن، زوج الرئيسة التنزانية، مؤكداً تضامن مصر قيادةً وشعباً مع فخامتها في هذا المصاب الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب التنزاني الشقيق الصبر والسلوان.

وأكد السيد رئيس الجمهورية - خلال الاتصال - عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتنزانيا، مشيداً بما شهدته هذه العلاقات من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لاسيما عقب زيارة سيادته الأخيرة إلى دار السلام، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مشروع سد “جوليوس نيريري”، الذي أصبح رمزاً للتعاون المصري–التنزاني على الساحة الأفريقية.

وأعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام، المقرر عقدها في مصر خلال شهر أكتوبر 2026، وكذلك في منتدى الأعمال المزمع تنظيمه على هامش القمة، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المستمر التعاون الاهتمام المتبادل

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