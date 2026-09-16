ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة لجماهيره بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران الفريق، والتي تأكد على إثرها غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل.

ونشر محمد الشناوي صورة له عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وكتب عليها رسالة قصيرة قال فيها: «ضد كل الصعاب».

أعلن الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر.

وأضاف جاب الله أن محمد الشناوي، تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة اليسرى، أثناء مران اليوم الذي أقيم على ملعب التتش، ويخضع لبرنامج تأهيل وعلاج طبيعي خلال الأيام المقبلة.