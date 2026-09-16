أجندة أخبار الخميس 17 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

أ ش أ

الصحة تستعرض جهود دعم مرضى الأورام في مؤتمر صحفي

تعقد وزارة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، لاستعراض جهود توفير العلاجات الحديثة وتوطين صناعة المستحضرات الدوائية المتخصصة، ودعم الرعاية الصحية لمرضى الأورام وأمراض الدم، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الساعة الثانية ظهرًا.

ختام التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

يُختتم التقديم الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، مع إتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات وتسجيل البيانات والرغبات بدقة.

معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2026

تتواصل فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمركز أدنيك أبوظبي، وتتضمن أجندة الفعاليات جلسات وورشًا ثقافية وفنية وتعليمية، من بينها «حين شكّل الفراهيدي الكلام» و«الملكية الفكرية وحماية الحقوق» و«من ملفات التحقيق إلى الذاكرة الثقافية: قضية نجيب محفوظ» و«الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي»، إلى جانب أمسيات شعرية وعروض طهي، وتختتم الفعاليات بجلسة «من الألم إلى الأمل: مولد الحكاية الاستثنائية» في التاسعة مساءً.

افتتاح معرض «إيجي فيلا 2026» بكريتيفا الجيزة

يستضيف مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا الجيزة» فعاليات الدورة الثالثة من معرض «إيجي فيلا 2026»، الذي تنظمه الجمعية المصرية لهواة الطوابع، بمشاركة عارضين وهواة وباحثين من 12 دولة، ويضم نحو 356 فريما من المجموعات النادرة والعروض البحثية في مجال الطوابع والتاريخ البريدي.

ختام تعديل الترشيح والتقديم للبرامج المتميزة بجامعة الأزهر

تختتم جامعة الأزهر إتاحة بوابة التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتعديل الترشيح والتقدم للبرامج المتميزة، التي تواكب احتياجات سوق العمل والتطورات الحديثة، وفقًا للشروط المعلنة للتنسيق.

ختام مباريات الجولة الخامسة في الدوري المصري

يلتقي زد مع القناة، في الخامسة مساءً، بينما يواجه إنبي فريق بيراميدز في الثامنة مساءً، ضمن ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ختام مشاركة الجناح المصري في معرض IFTM Top Resa بباريس

يختتم الجناح المصري مشاركته في معرض IFTM Top Resa 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد استعراض المقومات والمنتجات السياحية المصرية والترويج للوجهات السياحية وعقد الشراكات مع ممثلي قطاع السياحة والسفر.

قافلة طبية مجانية في أبيس 10 بالإسكندرية

تنظم مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بوحدة أبيس 10 التابعة لمنطقة وسط الطبية، لتقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، ضمن خطة القوافل العلاجية لشهر سبتمبر.

انطلاق فعاليات ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، بحفل افتتاح يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء، في إطار الاحتفاء بإبداعاتهم ودعم دمجهم في المشهد الثقافي والفني.

«على مر الأجيال» تحيي ذكرى بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية

تحيي فرقة «على مر الأجيال» بقيادة ياسر سعيد ومحمد الخولي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، بحفل يضم مجموعة من أشهر مؤلفاته، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، في الثامنة مساءً، إلى جانب فقرة صولو لعازف القانون الدكتور علي الخبيري.

«الموسيقى العربية للتراث» تستعيد روائع ليلى مراد على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي حفلًا غنائيًا يتضمن باقة من أشهر أعمال ليلى مراد، بمشاركة نخبة من الأصوات الشابة، في الثامنة مساءً على مسرح الجمهورية.

كورال «شغف» يقدم حفلا بأسلوب الأكابيلا بقصر الأمير بشتاك

يقدم كورال «شغف» بقيادة إسلام سعيد حفلًا غنائيًا بأسلوب «الأكابيلا»، الذي يعتمد على الأصوات البشرية دون آلات موسيقية، ببيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة والنصف مساءً.

«الموسيقى التصويرية في السينما عبر العصور» بمركز جمال عبدالناصر

يستضيف مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية لقاءً بعنوان «الموسيقى التصويرية في السينما عبر العصور» مع الباحث أشرف مكرم، في السابعة مساءً، ويتناول تاريخ الموسيقى التصويرية منذ نشأة السينما، وأبرز المؤلفين المصريين والعالميين ونماذج من أشهر المقطوعات المرتبطة بالأفلام.

حفل طلبة فصل الغناء الشرقي بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية، بمركز المؤتمرات في القاعة الكبرى، حفلًا موسيقيًا لطلبة فصل الغناء الشرقي بمدرسة الفنون، في السابعة مساءً، بقيادة وتدريب محمد حسني.

رائدة الفيزياء النووية د. لطفية النادي في ضيافة إذاعة الشرق الأوسط

تحل رائدة الفيزياء النووية الدكتورة لطفية النادي ضيفة على برنامج «حدوتة مصرية» بإذاعة الشرق الأوسط، في العاشرة مساءً، للحديث عن مسيرتها العلمية وعلاقتها برواد العلم المصريين وتأسيسها المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

ختام فعاليات ملتقى مصر الدولي للفنون

تختتم فعاليات الدورة السادسة عشرة من ملتقى مصر الدولي للفنون، بجولة سياحية في ممشى أهل مصر، يعقبها جولة نيلية بإحدى المراكب السياحية، ضمن البرنامج الفني والسياحي للملتقى.

افتتاح معرض "كان ياما كان" التشكيلي للفنانة يمنى أبو علم

يشهد مركز الهناجر للفنون في قاعة آدم حنين في السابعة مساء بدار الأوبرا المصرية، افتتاح معرض "كان ياما كان" التشكيلي للفنانة يمنى أبو علم، ويستمر حتى19 سبتمبر، حيث تعود فيه الفنانة برؤية فنية تجمع بين السريالية والتعبيرية لإعادة إحياء الموروث الثقافي والذاكرة الشعبية.

افتتاح فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية بالجامعة الأمريكية

تفتتح فعاليات معرض ومسابقة صور الصحافة المصرية (Egypt Press Photo 2026) في الواحدة ظهرا بجاليري التصوير في الجامعة الأمريكية، والذي يعد الحدث السنوي الأبرز والأكثر عراقة في توثيق الذاكرة البصرية لمصر.

«فويس باند» تستعيد روائع الغناء المصري في بيت السحيمي

تقدم فرقة «فويس باند» بقيادة المايسترو إسلام جاد حفلًا غنائيًا يتضمن مختارات من أشهر الأغاني المصرية لكبار المؤلفين والملحنين، بمشاركة أصوات من الأطفال والشباب، في الثامنة مساءً بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز.

حاتم نور وفرقته يقدمون روائع الموسيقى العربية بقبة الغوري

يقدم الفنان حاتم نور وفرقته الموسيقية حفلًا غنائيًا يتضمن مختارات من أعمال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وهاني شاكر، إلى جانب عدد من الأغاني الطربية، في السابعة والنصف مساءً بمركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر.

مناقشة ديوان «كحل وخلاخيل» في بيت السناري

يستضيف بيت السناري الأثري بالقاهرة ندوة لمناقشة ديوان «كحل وخلاخيل» للشاعر محمد حلمي حامد، تتضمن قراءات شعرية ودراسات نقدية وفقرة موسيقية على العود، في السادسة مساءً بمقر البيت بميدان السيدة زينب.

حفل فرقة "Full Power" في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي، في الثامنة مساءً بقاعة النهر، حفل فرقة "Full Power"، ضمن برنامجها الفني لشهر سبتمبر.

ليلة نوبية مع فرقة نوبانور

تستضيف «نوباديا» بالعجوزة سهرة نوبية بمشاركة فرقة نوبانور للتراث النوبي، في الثامنة مساءً، وتتضمن أغاني وإيقاعات واستعراضات فلكلورية، إلى جانب فقرة الحنة النوبية ومشروبات وحلويات نوبية.

مبادرة «شارع الفن» في 6 محافظات

تشهد مواقع بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والمنيا وأسوان عروضًا وأنشطة فنية متنوعة ضمن مبادرة «شارع الفن»، في السادسة مساءً بالإسكندرية من شارع الحضارات بمحطة الرمل، وحديقة صنعاء بكفر الشيخ، والإسماعيلية، وممشى الكورنيش السياحي ببني سويف، وكورنيش النيل بالمنيا، بينما تقام في الثامنة مساءً بميدان المحطة في أسوان، وتتواصل الفعاليات حتى الجمعة.

يوم ثقافي وفني لأتوبيس الفن الجميل بالقاهرة

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع بالقاهرة يومًا ثقافيًا وفنيًا ضمن أنشطة «أتوبيس الفن الجميل»، في العاشرة صباحًا.

محاضرة «اليوم العالمي لسلامة المرضى» بمصر الجديدة

ينظم قصر ثقافة مصر الجديدة محاضرة بعنوان «اليوم العالمي لسلامة المرضى»، في الحادية عشرة صباحًا، يقدمها الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

ورشة تشكيلات بالطين الأسواني للأطفال بالأنفوشي

ينظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية ورشة تشكيلات بالطين الأسواني للأطفال، في السادسة مساءً، تدريب الفنانة نورهان أحمد.

عرض للآلات الشعبية والمزمار البلدي بالقليوبية

يستضيف مركز شباب قرية الأحراز بشبين القناطر بالقليوبية عرضًا فنيًا لفرقة الآلات الشعبية والمزمار البلدي، في السابعة مساءً.

محاضرة «طبقة الأوزون درع الأرض الواقي» بسفاجا

ينظم بيت ثقافة سفاجا بالبحر الأحمر محاضرة بعنوان «طبقة الأوزون درع الأرض الواقي»، في الثامنة مساءً، يقدمها الشاذلي عبد العزيز.

صالون «الوعي والمواطنة» بالمنيا

ينظم قصر ثقافة العدوة بالمنيا صالون الثقافة الجماهيرية «الوعي والمواطنة.. تأصيل الهوية»، في السادسة مساءً، بمشاركة عماد عز الدين وخالد محمد، ويديره هاني عطا الله.

صالون «الأدب والتحولات» بكفر الشيخ

ينظم قصر ثقافة سيدي سالم بكفر الشيخ صالون الثقافة الجماهيرية «الأدب والتحولات.. رؤية تاريخية»، في السادسة مساءً، بمشاركة السعيد قنديل وأحمد شحاتة والدكتور طه هنداوي، وتديره بسمة شعبان.

عرض فرقة الشرقية للفنون الشعبية بالزقازيق

يقدم قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية عرضًا فنيًا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، في السابعة مساءً.

عرض فرقة المنصورة للموسيقى العربية

يقدم ممشى البهجة بالمنصورة عرضًا فنيًا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية، في السابعة مساءً.

العرض المسرحي "A Number" على مسرح الفلكي

يستضيف مسرح الفلكي بوسط البلد في الثامنة مساء، العرض المسرحي "A Number" للكاتبة البريطانية الشهيرة كاريل تشرشل، والذي يقدم دراما سيكولوجية مكثفة ومشوقة تبحر في أعماق النفس البشرية.

«الطوق» في مهرجان «فنون الأداء»

تتواصل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان «فنون الأداء» على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، بعرض «الطوق» من إخراج أدهم صفوت، في الثامنة مساءً، ضمن منافسات العروض المسرحية اليومية للمهرجان.

مسرحية "حواديت" بمركز الإبداع الفني

تعرض فرقة "استوديو الممثل" مسرحية "حواديت"، من إخراج خالد جلال، على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض المعارض في الجزيرة، في السابعة والنصف مساءً.

مسرحية «غرام في الكرنك» بمسرح البالون

يستقبل مسرح البالون العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك»، في عودة جديدة للعمل، في إطار مواصلة تقديم العروض الفنية الجماهيرية التي تجمع بين القيمة الفنية والترفيه، والعرض رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

عودة عرض «سما» على مسرح الهناجر

يستأنف العرض المسرحي «سما» ليالي عرضه في التاسعة مساءً على مسرح مركز الهناجر للفنون بأرض أوبرا القاهرة، في تجربة مونودرامية من بطولة مروة عبد المنعم وإخراج أيمن مصطفى، تتناول قضايا المرأة والتحديات النفسية والاجتماعية.

مسرحية "متولي وشفيقة" بمسرح الطليعة

تعرض مسرحية "متولي وشفيقة" في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد ويسرا المنسي ومنة اليماني، في التاسعة مساءً.

"مغامرات جيمو" يواصل عروضه على مسرح الشمس

يواصل مسرح الشمس بمدينة نصر عرض مسرحية "مغامرات جيمو" لأصحاب الهمم، بطولة كريم الحسيني وإسراء حامد، ومن تأليف صلاح متولي وإخراج محمد عشري، في الثامنة مساءً.

عرض "باسورد" على مسرح العرائس

يستمر مسرح العرائس بالعتبة في عرض مسرحية "باسورد" للأطفال، من تأليف محمد محمود وإخراج سحر منصور، في السابعة والنصف مساءً.

مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير" على مسرح الغد

يستمر على مسرح الغد عرض مسرحية "أداجيو... اللحن الأخير"، من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن مشروعها "المعالجة المسرحية للرواية"، ويشارك في بطولتها رامي التمباري وهبة عبد الغني وبسمة شوقي وجورج أشرف وجنى عطوة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، في الثامنة مساءً.

مسرحية "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك

يستمر عرض مسرحية "ساعة حظ" لفرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك بالأزبكية، من إخراج حسام التوني، وبطولة ياسر أبو العينين وهالة محمد وعادل الحسيني ونادين عامر، في الثامنة مساءً.

عرض "حلم حلاوة" على مسرح المتروبول

يستمر عرض مسرحية "حلم حلاوة" على المسرح القومي للأطفال بالعتبة، من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج مي مهاب، وبطولة أحمد صبري غباشي وإسراء حامد ومجدي عبد الحليم ومحمد خليل ودعاء حسام، في الثامنة مساءً.

عرض "يمين في أول شمال" على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية "يمين في أول شمال" بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني، من تأليف محمود جمال هنيدي، وبطولة وإخراج عبدالله صابر، إلى جانب إيهاب محفوظ، في الثامنة والنصف مساءً.

المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة ياسر التوبجي، عرض المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، في الثامنة والنصف مساءً.

"التياترو" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

يستمر عرض "التياترو" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، بطولة نور محمد وعبد المنعم رياض ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي، ومن تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، في الثامنة مساءً، ويستمر العرض حتى 28 أغسطس.

تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» بمدينة السادات

يستكمل جهاز تنمية مدينة السادات تسليم قطع الأراضي بالحي المميز بمشروع «بيت الوطن» بالمرحلتين العاشرة والحادية عشرة التكميلية، حيث يشمل جدول التسليم المنطقة D، القطع من 1 إلى 26.

فعاليات أسبوع شباب شمال سيناء

تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي لشباب محافظة شمال سيناء صباح الخميس 17 سبتمبر ببيت ثقافة المساعيد، من خلال محاضرة وفعاليات فنية، إلى جانب ورش مساءً بقصر ثقافة العريش.

المعرض الدولي الثالث لـ«محو الأمية البصرية» بجاليري ضي

تتواصل فعاليات المعرض الدولي الثالث لـ«محو الأمية البصرية» في جاليري ضي بالمهندسين، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والأدباء.

معرض «نوستالجيا» التشكيلي في جاليري بيكاسو

تتواصل فعاليات معرض «نوستالجيا» للفنان التشكيلي جمال مليكة، بجاليري «بيكاسو» في الزمالك، والذي يفتح نافذة دافئة على روح القاهرة الأصيلة.

معرض «فولكلاكرا» التشكيلي

تتواصل فعاليات معرض «فولكلاكرا» للفنان التشكيلي نور الجلالي، بجاليري مصر بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي.

معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» في جاليري مشربية

يستمر معرض «ليس كل ما يلمع ذهبًا» للفنان أسامة إيهاب في جاليري مشربية للفن المعاصر بوسط البلد، ضمن برنامج الجاليري للفن المعاصر.

معرض «ما زال النيل يجري» في جاليري قرطبة

تتواصل فعاليات معرض «ما زال النيل يجري» لنخبة من الفنانين، بجاليري قرطبة، بمشاركة ضيف الشرف الفنان عادل المصري، إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين.

ختام معرض مشاريع تخرج دفعة 2026 ببيت جميل للفنون التراثية

يختتم بيت جميل للفنون التراثية في القاهرة معرض مشاريع تخرج دفعة 2026، الذي يضم أعمالًا في حرف الخشب والنحاس والخزف والجبس، وتتنوع بين تصميمات مستوحاة من زخارف تراثية وأخرى تجمع بين الفنون التراثية والرؤى المعاصرة.

ختام معرض «الحديقة السرية» بمركز الجزيرة للفنون

يختتم مركز الجزيرة للفنون معرض «الحديقة السرية» للفنانة نرمين بهاء الدين، الذي يستلهم عالم الطفولة والذاكرة ومشاعر البحث عن الأمان والسلام.

ختام ورشة «تصميم شخصيات رسوم متحركة» بأكاديمية الفنون

يختتم المعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون ورشة «تصميم شخصيات رسوم متحركة»، التي أقيمت بمقر المعهد للتدريب على تصميم شخصيات الرسوم المتحركة.

ختام مهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة

تستضيف سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان سومر السينمائي للأفلام القصيرة، في السابعة مساءً، ويتضمن تكريم سينمائيين عرب ولجان التحكيم، وتوزيع جوائز الأفلام الفائزة وعرضها.

ختام قمة الإعلام العربي في دبي

تختتم فعاليات الدورة الـ24 من قمة الإعلام العربي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة إعلامية عربية ودولية، وتشمل منتديات متخصصة في الإعلام والاتصال الحكومي والشباب والأفلام والألعاب الإلكترونية والتواصل الاجتماعي والبودكاست، إلى جانب تكريم الفائزين بالجوائز الإعلامية