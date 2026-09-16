مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة لاستهداف مدينة مكة المكرمة في انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.

وفي بيان لوزارة الخارجية، شددت مصر على أن مثل تلك الاعتداءات تتعارض مع القيم الإسلامية وتمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكدت مصر على رفضها التام لأية تصرفات أو أفعال تمثل تهديداً لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، باعتباره ‏جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومرتبط بشكل وثيق مع الامن القومي المصري، كما تدعم مصر المملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها.