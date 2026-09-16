سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 في السوق المحلية خلال منتصف التعاملات، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، بنحو 30 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

ويأتي استقرار أسعار الذهب محليًا بعد التحرك الذي شهدته الأعيرة المختلفة خلال تعاملات اليوم، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار المعدن الأصفر عالميًا تسجيل مستويات مرتفعة، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في أسواق الذهب.

وفيما يلي نستعرض سعر الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة، وسعر الجنيه الذهب، بالإضافة إلى السعر العالمي للذهب وفقًا لآخر تحديث خلال منتصف تعاملات الأربعاء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، نحو 7234 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، نحو 6330 جنيهًا.

وكان سعر عيار 21 قد شهد ارتفاعًا بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، قبل أن يستقر عند مستوياته الحالية في منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، نحو 5425 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، نحو 50640 جنيهًا.

ويرتبط سعر الجنيه الذهب بصورة أساسية بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره مصنوعًا منه، ولذلك يتأثر بأي تغيرات تطرأ على أسعار الذهب في السوق المحلية.

سعر الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب في العقود الفورية، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، نحو 4350 دولارًا.

هل يؤثر سعر الذهب العالمي على الأسعار في مصر؟

يرتبط سعر الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، يأتي في مقدمتها حركة السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب سعر صرف الدولار، فضلًا عن مستويات الطلب والعرض داخل السوق المحلية.

ولذلك قد تشهد الأسعار المحلية تغيرات صعودًا أو هبوطًا حتى مع استقرار أحد العوامل، نتيجة تغير عامل آخر من العوامل المؤثرة في التسعير.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب عادةً تمثل سعر الجرام الخام قبل إضافة المصنعية والرسوم الأخرى المرتبطة بعملية الشراء.

وتختلف قيمة المصنعية من محل إلى آخر، كما تختلف بحسب نوع المشغولات وتصميمها ووزنها والشركة المنتجة لها، ولذلك فإن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية قد يكون أعلى من السعر المعلن للجرام.

قبل نهاية 2026.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن أسعار المعدن الأصفر

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ترجع إلى أسباب جيوسياسية، وما يحدث في الخارج، والقرارات التي تصدر من أمريكا بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، أن حالة عدم الاستقرار بخصوص الأوضاع العالمية يكون لها تأثير على سعر الذهب العالمي، وبالتأكيد يكون لها تأثير على أسعار الذهب المحلي.

ولفت إلى أنه ينصح أي مواطن يمتلك ذهبًا بعدم البيع خلال هذه الفترة، وأن الاستثمار في الذهب يكون على المدى الطويل، وأن الادخار بالذهب يكون طويل الأجل.

وأشار إلى أن أي شخص يريد تحقيق مكسب من الذهب يكون ذلك بعد عام أو عام ونصف، وأن الاستثمار في الذهب خلال العام الحالي 2026 آمن، وسيظل الذهب هو الملاذ الآمن.

