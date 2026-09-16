قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: التحديات العالمية أثبتت أن قناة السويس شريك أساسي وموثوق للتجارة الدولية
جوتيريش: أدعو إلى تنسيق عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي
البنك الدولي يعيّن الاقتصادي الحائز على نوبل مايكل كريمر كبيراً للاقتصاديين
نبيل فهمي: مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية مسؤولية عربية ودولية
الرئيس عون: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية ولبنان متمسك بحصر السلاح بيد الشرعية
500 متقدم.. انطلاق اختبارات مسابقة القارئ الفقيه بالجامع الأزهر
مطالب عربية بتمكين المحققين الدوليين من الوصول لغزة وحفظ أدلة الانتهاكات
لا صحة لفرض رسوم جديدة.. «الوزراء»: تصاريح دفن الموتى مجانية والادعاءات هدفها البلبلة
طقس الغد.. القاهرة 37 درجة وأمطار على السواحل الشمالية
البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة
بعد ملاحظات المتقدمين.. الإسكان توضح إجراءات الطرح الـ11 بـ«بيت الوطن» وحقوق الحاجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

على طريقة «زكا العشار».. أطفال ملوي يتسلقون الأشجار لرؤية البابا تواضروس| صور

أطفال ملوي يعتلون الأشجار لرؤية البابا تواضروس
أطفال ملوي يعتلون الأشجار لرؤية البابا تواضروس
ميرنا رزق

في مشهد لافت عكس محبة أهالي ملوي لقداسة البابا تواضروس الثاني، حرص عدد من الأطفال على الصعود فوق الأشجار، حتى يتمكنوا من رؤية قداسة البابا أثناء مروره وسط الأهالي، خلال زيارته الرعوية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين بمحافظة المنيا.

وبينما اصطف الأهالي على جانبي الطريق لاستقبال قداسة البابا، حاول الأطفال الاقتراب قدر الإمكان من المشهد، فاختار بعضهم الصعود فوق الأشجار حتى لا تحجبهم الحشود عن رؤية البابا، في لقطة عفوية حملت كثيرًا من مشاعر المحبة والفرح.

وأعاد هذا المشهد إلى الأذهان قصة «زكا العشار» الواردة في الإنجيل، عندما صعد زكا إلى جميزة ليرى السيد المسيح وسط الزحام، بعدما كان قصير القامة ولم يتمكن من رؤيته بين الجموع.

وكان زكا العشار رجلًا غنيا ورئيسا للعشارين، وكان قصير القامة، وحين علم بمرور السيد المسيح في أريحا، حاول أن يراه وسط الجموع، لكنه لم يستطع بسبب الزحام، فسبق الجمع وصعد إلى جميزة ليراه، بحسب ما ورد في إنجيل لوقا.

وعندما وصل السيد المسيح إلى المكان، نظر إلى زكا ودعاه باسمه، وطلب أن يمكث في بيته، فنزل زكا مسرعًا واستقبله بفرح.

وتُعد قصة زكا من القصص الإنجيلية التي تبرز شوق الإنسان إلى رؤية المسيح والاستجابة لدعوته.

وتشهد إيبارشية ملوي خلال زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الزيارات واللقاءات والصلوات، وسط حفاوة كبيرة من أبناء الإيبارشية الذين حرصوا على استقبال قداسته ومرافقته خلال جولته الرعوية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني قداسة البابا زكا العشار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

مصر

مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

وزارة الكهرباء

الكهرباء: تحصيل 18.67 مليار جنيه من سارقي التيار

أجندة أخبار الخميس

أجندة أخبار الخميس 17 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد