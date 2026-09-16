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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

معرفة المخالفات المرورية 2026.. خطوات الاستعلام الإلكتروني والتظلم الفوري

مخالفات المرور
مخالفات المرور
خالد يوسف

يبحث عشرات الآلاف من قائدي المركبات عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 إلكترونياً، للتعرف بدقة على المخالفات المرورية المسجلة على رخصة القيادة أو لوحات السيارات وقيمة المبالغ المالية المستحقة، حيث تتيح هذه الخدمات الرقمية فرصة لاتخاذ القرار المناسب، سواء بسداد الغرامات بشكل فوري أو تقديم تظلم رسمي عبر البوابة المخصصة لذلك بكل سهولة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

أتاحت منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وذلك عبر الرابط الآتي بالضغط هــنــــــــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

- الدخول على منصة مصر الرقمية بالضغط هــنا.

- اختر «مركباتي» من قسم خدمات مصر الرقمية.

- اضغط على استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- اضغط على بدء الخدمة، للمتابعة ويجب العلم أن هذه الخطوة تتطلب نوع الرخصة ورقم اللوحة.

- قم باختيار لوحة حديثة أو لوحة قديمة.

- أدخل رقم السيارة التي ترغب في الاستعلام عن تفاصيلها. 

- ستظهر لك قائمة بالمخالفات المسجلة على سيارتك إن وجدت، مع تفاصيلها.

- بهذا تم استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عن موقع النيابة العامة

أتاحت النيابة العامة، الاستعلام عن المخالفات المرورية لجميع المركبات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- زيارة موقع النيابة العامة.

2- الضغط على خدمات نيابات المرور

3- اختيار الاستعلامات.

4- تحديد نوع المخالفات.

5- إدخال رقم لوحة السيارة.

6- الضغط على إجمالي المخالفات.

7- تظهر قيمة المخالفات.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر وزارة الداخلية

- الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

- اختيار أيقونة خدمات المرور.

- اختيار خدمة استعلام عن مخالفات المرور. 

- إدخال رقم لوحة السيارة.

- إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

- الضغط على زر استعلام.

طريقة سداد مخالفات المرور

يمكن سداد المخالفات المرورية عبر الانترنت «أونلاين»، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع النيابة العامة للمرور

- الضغط على الدفع الإلكتروني.

- اختيار دفع مخالفات المرور.

- ادخل رقم لوحة السيارة والحروف.

- اضغط على عرض.

- تظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة

- اختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

- اضغط على طريقة الدفع المناسبة لك.

- اتبع تعليمات الدفع.

- يصل لك إيصال بقيمة الدفع على بريدك الإلكتروني الخاص بك.

طريقة التظلم على مخالفات المرور 2026

يمكن التظلم على مخالفات المرور 2026، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة.

- اختار خدمات المرور.

- اضغط على التظلمات.

- حدد التظلم على مخالفات رخص المركبات.

- أدخل رقم لوحة السيارة.

- أدخل البيانات الأساسية الرقم القومي ورقم الهاتف.

- اضغط على تفاصيل المخالفات.

- اختار المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

- اقرأ الشروط والأحكام واضغط على موافق.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة، واضغط إرسال الطلب. 

- يظهر رقم التظلم الخاص بك، احتفظ به لمتابعة الطلب.

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