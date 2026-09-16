كيف توفر نصف فاتورة الكهرباء؟.. عادات منزلية بسيطة لتخفيض الاستهلاك

​في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة، بات البحث عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء ضرورة ملحة وليست مجرد رفاهية، حيث تؤكد تقارير كفاءة الطاقة أن تبني عادات استهلاكية ذكية واستخدام الأجهزة المنزلية بوعي يمكن أن يحقق توفيراً هائلاً يصل إلى 50% في قيمة الفاتورة الشهرية، ولا يتطلب الأمر تغييرات جذرية، بل خطوات بسيطة وفعالة تضمن حماية ميزانية أسرتك، وتقليل الهدر، والحفاظ على كفاءة أجهزتك لأطول فترة ممكنة.



الوعي بـ ترشيد استهلاك الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء ليس مجرد وسيلة لخفض الفاتورة الشهرية، بل هو سلوك واعي يعزز الاستدامة ويحمي الموارد البيئية بأبسط الخطوات اليومية الممكنة.

وتوجد مجموعة من الحيل التي يُنصح بتطبيقها باستمرار للحد من استهلاك الطاقة، من بينها استخدام الإضاءة الموفرة، وضبط إعدادات أجهزة التكييف والثلاجات، والاستعانة بمراوح سقف حديثة تعمل بمحركات التيار المستمر.

التحويل إلى مصابيح LED

يُعد استبدال المصابيح التقليدية في المنزل بمصابيح LED من أسرع الوسائل التي تساعد على خفض فاتورة الكهرباء، لأنها تستهلك قدرًا أقل من الطاقة مقارنة بالمصابيح القديمة.

كما تتميز مصابيح LED بأنها تنتج حرارة أقل بكثير وتتمتع بعمر تشغيل أطول من المصابيح المتوهجة، ما يجعل استخدامها أكثر كفاءة على المدى الطويل، وفقًا لموقع Good Housekeeping.

مراوح سقف أقل استهلاكًا للطاقة

تستهلك مراوح السقف القديمة عادة كميات أكبر من الكهرباء، بينما تعتمد مراوح التيار المستمر عديمة الفرش «BLDC» على تقنيات متطورة في تشغيل المحركات.

وتساعد هذه التقنية على تقليل مقدار الطاقة اللازمة لتشغيل المروحة، وبالتالي خفض استهلاك الكهرباء مقارنة بالأنواع التقليدية.

ضبط درجة حرارة التكييف

قد يؤدي خفض درجة حرارة جهاز التكييف إلى أقل من 24 درجة مئوية إلى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 6% و8%.

ولهذا يُنصح بضبط التكييف عند نحو 24 درجة مئوية، لتحقيق قدر مناسب من الراحة داخل المنزل مع الحد من استهلاك الكهرباء وتقليل قيمة الفاتورة.

تحسين إعدادات الثلاجة ومكانها

تُعد الثلاجة من أبرز الأجهزة التي تستهلك الطاقة داخل المنزل نظرًا إلى استمرار عملها على مدار اليوم، لذلك فإن ضبط درجة حرارتها بصورة صحيحة يسهم في ترشيد الاستهلاك.

ويُنصح بضبط درجة حرارة الثلاجة على نحو 4 درجات مئوية أو أقل، بينما يتم ضبط الفريزر على -18 درجة مئوية، للحفاظ على الطعام بحالة جيدة دون استهلاك زائد للطاقة.

مراقبة استهلاك الأجهزة

يمكن استخدام مقابس الطاقة الذكية أو أجهزة مراقبة استهلاك الكهرباء المنزلية لمعرفة الأجهزة التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة.

ويساعد تتبع معدلات الاستهلاك بشكل مستمر على تحديد مصادر الهدر ووضع خطة أكثر فعالية لتقليل فاتورة الكهرباء شهريًا.

تشغيل الأجهزة عند اكتمال الحمولة

تستهلك الغسالات كميات كبيرة من المياه والطاقة، لذلك من الأفضل تجنب تشغيلها عندما تكون نصف ممتلئة فقط.

كما يُنصح باستخدام دورات الغسيل بالماء البارد كلما كان ذلك ممكنًا، لتجنب استهلاك طاقة إضافية ناتجة عن تسخين المياه.

الاستفادة من الضوء والهواء الطبيعي

يساعد فتح الستائر خلال ساعات النهار على الاستفادة من الإضاءة الطبيعية القادمة من الشمس بدلًا من تشغيل مصابيح الغرف لفترات طويلة.

وفي الأجواء المعتدلة، يمكن فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء الطبيعي إلى المنزل، ما يقلل الحاجة إلى تشغيل أجهزة التكييف ويسهم في خفض استهلاك الكهرباء.