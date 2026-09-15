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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحزن يكسو القلوب.. أسرة تاجر الخردة بطنطا تطالب بالقصاص وإعدام المتهم بإنهاء حياته

أسرة الضحية تاجر الخردة بطنطا
أسرة الضحية تاجر الخردة بطنطا

شهدت منطقة تل الحدادين بطنطا في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة تاجر الخردة محمد سعد، شهيد لقمة العيش وضحية الغدر على يد عاطل بطعنه نافذة داخل ورشته الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجيرانه إلي إقامة الصدقات الجارية على روحه والترحم على رحيله المفاجئ.

 

حالة من الحزن والوجيعة 


"عاوزين حقنا بالقانون والقصاص العادل والإعدام للمتهم".. بتلك الكلمات أعرب سامح سعد الشقيق الأكبر للضحية مشيرا بقوله "اخويا كان بيودعني قبل وفاته بيوم.. حسبنا الله ونعم الوكيل" .

 

مطالب بالقصاص العادل 


في ذات السياق قالت ابنة الضحية "هبة سعد" والدموع لا تفارق عينيها حزنا علي رحيله المفاجئ: "ضاع السند في الحياة وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي خلانا نشعر باليتم بدري وجنازته كانت حفلة وداع في حبه وكل الناس بتحبه وكلنا عاوزين حقه".

وكان المئات من الأسر والعائلات شيعوا ظهر اليوم جثمان محمد الدسوقي تاجر الخردة ضحية الغدر عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عوارة ودفنه بمقابر أسرته.

جنازة مهيبة 

من جهه اخرى قررت جهات التحقيق بنيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم حجز المتهم بإنهاء حياة رجل اعمال بطعنات داخل عمله بمنطقة تل الحدادين 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين تفريغ كاميرات وسماع أقوال شهود العيان.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا نجحوا في ضبط عاطل مسجل خطر  متهم بإنهاء حياة رجال الأعمال تخصص في تجارة الخردة بسبب رفضه العمل معه داخل مسجد طنطا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع محمد سعد زغلول رجل أعمال بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة "سكين " في مجال التجاره داخل مكتبه بنطاق دائرة القسم .

 

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

 

جهود أمنية 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا برئاسة الرائد حازم سراج وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة داخل أحد المساجد بطنطا.

 

ضبط المتهم داخل مسجد 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني أسرة محمد سعد تاجر الخردة بطنطا

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