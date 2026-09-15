مسيرة حافلة بالعطاء.. الأطباء تنعى الدكتور كمال هيكل الأستاذ بطب طنطا

نعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور كمال هيكل، الأستاذ المتفرغ بقسم التخدير والعناية المركزة بجامعة طنطا، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجالي الطب والتعليم.

وأعربت النقابة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد وذويه وزملائه وتلاميذه ومحبيه، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من علم وجهد وعطاء في خدمة المرضى وطلاب العلم والمجتمع.

كما تقدمت النقابة بخالص الدعاء، بأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه وتلاميذه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من علم وعمل وعطاء في ميزان حسناته.