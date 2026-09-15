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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر البامية من الخضروات المحببة على المائدة المصرية، ومع رغبة كثير من ربات البيوت في الاحتفاظ بها لفترة أطول، تلجأ بعضهن إلى تخزينها في الفريزر لاستخدامها عند الحاجة.

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود 

لكن تخزين البامية بطريقة خاطئة قد يجعلها تفقد لونها الأخضر المميز أو تصبح طرية عند طهيها، لذلك هناك خطوات بسيطة تساعد على الحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة، للشيف سارة الحافظ.

اختيار البامية المناسبة للتخزين

قبل وضع البامية في الفريزر، يجب اختيار قرون طازجة صغيرة أو متوسطة الحجم، خالية من البقع الداكنة أو علامات التلف.

ويفضل الابتعاد عن القرون الكبيرة جدًا أو التي بدأت تصبح قاسية، لأن التجميد لن يحسن قوامها، وقد تصبح أكثر صعوبة في المضغ بعد الطهي.

كما يجب التخلص من أي قرون بها أجزاء تالفة قبل بدء عملية التخزين.

اغسلي البامية وجففيها جيدًا

ابدئي بغسل البامية جيدًا بالماء الجاري لإزالة الأتربة والشوائب، ثم صفيها واتركيها حتى تجف.

وهذه الخطوة مهمة لأن وجود كمية كبيرة من الماء على سطح البامية قبل التجميد قد يؤدي إلى تكوين بلورات ثلجية، ما يؤثر في قوامها بعد إخراجها من الفريزر.

تخلصي من الجزء العلوي

بعد تجفيف البامية، يمكن إزالة الجزء العلوي منها باستخدام سكين حاد.

ويفضل عدم تقطيع كمية كبيرة من البامية إلى شرائح صغيرة إذا كان الهدف هو الاحتفاظ بها لفترة طويلة، لأن تقطيعها يزيد مساحة السطح المعرضة للهواء وقد يؤثر في قوامها.

السر في الحفاظ على اللون الأخضر

البامية في الفريزر.. الطريقة الصحيحة من غير ما تسود  

من أفضل الطرق للحفاظ على جودة الخضروات أثناء التخزين بالتجميد استخدام السلق السريع، وهي عملية يتم خلالها تعريض الخضار لحرارة مرتفعة لفترة قصيرة ثم تبريده بسرعة.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بسلق الخضروات قبل تجميد معظمها، لأن هذه الخطوة تساعد على إبطاء نشاط الإنزيمات التي يمكن أن تؤثر في اللون والطعم والقوام أثناء التخزين. 

طريقة السلق

ضعي كمية مناسبة من الماء في إناء واتركيها حتى تغلي، ثم ضعي البامية لفترة قصيرة، وبعدها انقليها مباشرة إلى وعاء يحتوي على ماء شديد البرودة لإيقاف عملية الطهي.

بعد ذلك صفي البامية جيدًا واتركيها حتى تتخلص من المياه الزائدة.

كيف تحفظين البامية في الفريزر؟

بعد أن تبرد البامية وتجف جيدًا، قسميها إلى كميات مناسبة لكل وجبة.

ضعي كل كمية داخل أكياس مخصصة للتجميد، مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل غلق الكيس.

ومن الأفضل كتابة تاريخ التخزين على كل كيس، حتى تعرفي المدة التي قضتها البامية في الفريزر وتستخدمي الأقدم أولًا.

هل يمكن تجميد البامية من غير سلق؟

يمكن تخزين بعض الخضروات بالتجميد من دون سلق، لكن السلق قبل التجميد هو الطريقة الموصى بها للحفاظ على جودة معظم الخضروات خلال التخزين.

وبالنسبة للبامية، فإن السلق السريع ثم التبريد يساعدان على الحفاظ على اللون والقوام بشكل أفضل مقارنة بالتجميد العشوائي للخضار الطازج.

أخطاء تجعل البامية تسود أو تفقد جودتها

هناك مجموعة من الأخطاء التي يجب تجنبها عند تخزين البامية، أبرزها وضعها في الفريزر وهي مبللة، أو ترك كمية كبيرة من الهواء داخل كيس التخزين، أو إعادة تجميد البامية بعد إذابتها.

كما أن تخزينها في عبوات غير محكمة الغلق قد يؤدي إلى فقدان الرطوبة وتغير جودة الخضار مع مرور الوقت.

ومن المهم أيضًا عدم وضع كمية كبيرة جدًا في كيس واحد إذا كنتِ لا تحتاجين إليها كلها في وجبة واحدة، لأن تقسيمها إلى حصص صغيرة يجعل استخدامها أسهل ويقلل الحاجة إلى إخراج الكمية كاملة من الفريزر.

كيف تطهين البامية بعد إخراجها من الفريزر؟

عند استخدامها، يمكن طهي البامية المجمدة مباشرة في الوصفة دون تركها تذوب لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة.

وتساعد هذه الطريقة على الحفاظ على قوامها وتقليل فرصة تعرضها للتلف أو تغير اللون.

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