مصادر: الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة خلال ساعات

كشف مصادر خاصة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتظر أن يصل القاهرة خلال الساعات القادمة

وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، في زيارة رسمية للقاهرة تستغرق يوما واحد.

وبحسب المصادر، فإن وصول الرئيس الفلسطيني مرتقب أن يكون خلال ساعات قليلة، من وصول ولي العهد السعودي.

وتشهد الصالة الرئاسة بمحيط مطار القاهرة استعدادات وتسهيلات خاصة، استعدادا لاستقبال ولي العهد السعودي، حيث تم تزيين الطريق المؤدي إلى الصالة الرئاسة بالمطار بالأعلام السعودية والأعلام المصرية تعبيرا عن حفاوة الاستقبال.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج زيارة ولي العهد السعودي يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريمًا لـ “بن سلمان”.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.