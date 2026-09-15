الدفاع المدني السعودي يحذر من خطر محتمل في مكة والطائف وجدة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع المدني السعودي يحذر من خطر محتمل في مكة المكرمة والطائف وجدة.

كما أصدر الدفاع المدني السعودي، إنذارا للتحذير من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية.

وأضاف أن استمرار الاعتداءات يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المملكة.

وأوضح أننا نقف إلى جانب السعودية وندعمها بشكل كامل في الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها.