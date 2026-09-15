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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد من خلالها إشادة المؤسسات الدولية بأداء قطاع الطيران المصري، وما يشهده من مؤشرات إيجابية تعكس تنامي قدراته التشغيلية وتعزز مكانته على مستوى القارة الإفريقية.

وتأتي هذه الإشادات في ضوء ما يتمتع به قطاع الطيران المصري من مقومات تدعم قدرته على مواصلة النمو، وتعزيز مكانته في سوق النقل الجوي على مستوى القارة الإفريقية، بما ينعكس على السعة التشغيلية للمطارات المصرية وحركة المسافرين.

وتناولت الإنفوجرافات أبرز ما رصده الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) من مؤشرات إيجابية بشأن مستقبل قطاع الطيران في مصر، إلى جانب مؤشرات السعة التشغيلية التي رصدتها شركة OAG، بما يعكس تنامي حركة الطيران والطلب على السفر الجوي في السوق المصرية.

وأشارت الإنفوجرافات، وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل نمو حركة المسافرين بالقطاع في مصر متوسط النمو العالمي، ليتراوح في مصر بين 3.4% و3.8%، مقابل 3.1% للعالم خلال الفترة (2024-2050). 

من جانبها، أكدت شركة OAG أن مصر أكبر سوق للطيران في إفريقيا من حيث السعة التشغيلية، بإجمالي 3.1 مليون مقعد متاح على الرحلات الجوية خلال سبتمبر 2026، بزيادة 13.4% مقارنة بالعام الماضي.

وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بإجمالي 2.4 مليون مقعد، تليها المغرب بـ 2.1 مليون مقعد، ثم إثيوبيا بـ 1.4 مليون مقعد، ونيجيريا بـ 1.2 مليون مقعد، والجزائر بـ 1.1 مليون مقعد، وكينيا وتونس بـ 0.8 مليون مقعد لكل منهما، وتنزانيا بـ 0.7 مليون مقعد، وغانا بـ 0.3 مليون مقعد.

وأشارت الشركة ذاتها إلى أن مطار القاهرة الدولي يُعد أكثر المطارات ازدحامًا في إفريقيا خلال سبتمبر 2026، من حيث المقاعد المتاحة بإجمالي 1.79 مليون مقعد، بزيادة قدرها 11.2%، مقارنة بسبتمبر 2025، وجاء مطار أديس أبابا بول الدولي في المرتبة الثانية بإجمالي 1.19 مليون مقعد، يليه مطار أو آر تامبو الدولي بـ 1.16 مليون مقعد.

 وبلغ عدد المقاعد المتاحة في مطار محمد الخامس الدولي 0.73 مليون مقعد، ومطار كيب تاون الدولي 0.59 مليون مقعد، ومطار هواري بومدين الدولي 0.58 مليون مقعد، ومطار مراكش المنارة 0.53 مليون مقعد، ومطار جومو كينياتا الدولي 0.52 مليون مقعد، ومطار مورتالا محمد الدولي 0.47 مليون مقعد، ومطار تونس قرطاج الدولي 0.46 مليون مقعد.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة OAG، أن شركتي مصر للطيران وأير كايرو ضمن أكبر 10 شركات طيران في إفريقيا، من حيث سعة المقاعد خلال سبتمبر 2026.

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