تلاحظ بعض النساء ظهور تورم في القدمين أو الكاحلين في نهاية اليوم، خاصة بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، وقد يختفي التورم بعد الراحة ورفع الساقين.

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

وفي بعض الحالات يكون تورم القدمين مؤقتًا ولا يشير إلى مشكلة خطيرة، لكن تكراره أو ظهوره بصورة مفاجئة أو في ساق واحدة فقط قد يحتاج إلى تقييم طبي لمعرفة السبب، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

متى يكون تورم الرجل طبيعيًا؟

يمكن أن يحدث تورم بسيط في القدمين والكاحلين بعد الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس لساعات دون حركة، إذ قد تتجمع السوائل في الجزء السفلي من الجسم بفعل الجاذبية.

وقد يزداد الأمر مع الطقس الحار أو بعد يوم طويل من الحركة، وعادة يتحسن التورم مع الراحة وتحريك الساقين ورفع القدمين.

كما يمكن أن يظهر تورم بسيط خلال الحمل، لكن يجب إبلاغ الطبيب بأي تورم مفاجئ أو شديد، خاصة إذا صاحبه صداع أو اضطرابات في الرؤية أو ارتفاع ضغط الدم.

7 أسباب وراء تورم القدمين والكاحلين

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

1. الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة

قضاء ساعات طويلة في العمل أو السفر دون تحريك الساقين قد يؤدي إلى تورم مؤقت في القدمين والكاحلين.

2. الطقس الحار

قد يلاحظ البعض زيادة تورم الأطراف في الأجواء شديدة الحرارة، خاصة مع الوقوف لفترات طويلة.

3. تناول كمية كبيرة من الملح

الإفراط في تناول الأطعمة المالحة يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل لدى بعض الأشخاص، ما قد يظهر في صورة تورم بالأطراف.

4. بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب احتباس السوائل أو تورم القدمين كأثر جانبي، لذلك إذا بدأ التورم بعد استخدام دواء جديد، يجب إخبار الطبيب وعدم إيقاف الدواء من تلقاء النفس.

5. مشكلات الأوردة

قد يرتبط تورم الساقين المتكرر بضعف عودة الدم عبر الأوردة، خاصة إذا كان الشخص يقضي وقتًا طويلًا واقفًا.

6. أمراض القلب أو الكلى أو الكبد

في بعض الحالات قد يكون تورم الساقين نتيجة احتباس السوائل المرتبط بمشكلة صحية، خصوصًا إذا كان التورم مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

7. الجلطة الدموية

التورم المفاجئ في ساق واحدة، خاصة إذا صاحبه ألم أو احمرار أو سخونة في المنطقة، يحتاج إلى تقييم طبي سريع لاستبعاد وجود جلطة وريدية عميقة.

علامات لا يجب تجاهلها

يجب عدم اعتبار كل تورم في القدمين أمرًا طبيعيًا، خاصة إذا ظهر فجأة أو أصبح شديدًا أو استمر رغم الراحة.

ويحتاج الأمر إلى مراجعة الطبيب إذا كان التورم يتكرر دون سبب واضح، أو صاحبه ألم مستمر، أو تغير في لون الجلد، أو صعوبة في المشي.

كما أن تورم ساق واحدة بشكل مفاجئ مع ألم أو سخونة أو احمرار يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا.

أما إذا كان تورم الساقين مصحوبًا بضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو صعوبة مفاجئة في التنفس، فيجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا.

ماذا تفعلين إذا تورمت قدماك في نهاية اليوم؟

إذا كان التورم بسيطًا ويظهر بعد الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة، يمكن تجربة رفع الساقين لفترة أثناء الراحة، وتجنب الجلوس أو الوقوف في وضع واحد لساعات طويلة.

كما يمكن تحريك القدمين والكاحلين من وقت لآخر، والاهتمام بشرب كمية مناسبة من المياه، وتقليل الإفراط في تناول الأطعمة شديدة الملوحة.

ويفضل أيضًا ارتداء أحذية مريحة وتجنب الأحذية الضيقة التي تزيد الشعور بالضغط على القدمين.