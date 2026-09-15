أشرف حكيمي يترقب الفحص الحاسم.. ووهبي يحسم موقفه من معسكر المغرب

يترقب محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، نتائج التقييم الطبي الجديد للدولي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، قبل حسم موقفه النهائي من الانضمام إلى معسكر "أسود الأطلس" المقبل، استعدادًا لخوض مباراتي الجابون وليسوتو في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

إصابة حكيمي تثير القلق

كان حكيمي قد غادر مباراة باريس سان جيرمان أمام بريست قبل نهاية الشوط الأول، بعدما شعر بآلام على مستوى الفخذ، قبل أن يكشف النادي الفرنسي في تقريره الطبي عن تعرض اللاعب لإصابة خفيفة في الفخذ الأيمن.

وأوضح باريس سان جيرمان أن الظهير المغربي سيخضع لبرنامج علاجي خلال اليومين التاليين، على أن يخضع بعدها لتقييم طبي جديد من أجل الوقوف على مدى تحسن حالته، وتحديد إمكانية عودته إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

وهبي ينتظر التقرير الطبي

وتكتسب نتائج الفحص الطبي المنتظر أهمية خاصة بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب المغربي، في ظل اقتراب موعد الإعلان عن القائمة التي ستخوض المواجهتين المقبلتين، بحسب ما أفاد به موقع "البطولة" المغربي.

ومن المقرر أن يعقد محمد وهبي مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل، بمركب محمد السادس لكرة القدم، للإعلان عن أسماء اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمعسكر المقبل، ليصبح موقف حكيمي من أبرز الملفات التي يسعى الجهاز الفني لحسمها قبل الكشف عن القائمة.

غياب حكيمي يمثل ضربة قوية للمغرب

ويُعد أشرف حكيمي أحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب المغربي، لذلك فإن غيابه المحتمل عن المباراتين المقبلتين سيمثل ضربة قوية لـ"أسود الأطلس"، خاصة في ظل أهمية المواجهتين ضمن مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويفتتح المنتخب المغربي مشواره بمواجهة الجابون يوم 25 سبتمبر الجاري، قبل أن يحل ضيفًا على ليسوتو يوم 29 من الشهر ذاته.

وتقام مواجهة ليسوتو في مدينة بلومفونتين، وسط ترقب لمعرفة موقف حكيمي النهائي، خصوصًا أن الجهاز الفني لا يرغب في المجازفة بالدفع باللاعب قبل اكتمال تعافيه، حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.

الساعات المقبلة تحسم موقف نجم باريس

ومن المنتظر أن تحدد نتائج الفحوصات والتقييم الطبي الجديد مصير مشاركة حكيمي مع المنتخب المغربي، سواء بالحضور في المباراتين المقبلتين أو مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي مع باريس سان جيرمان.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في هذا الملف، إذ ينتظر محمد وهبي التقرير الطبي الأخير قبل اتخاذ قراره بشأن استدعاء حكيمي، بينما يترقب اللاعب والجماهير المغربية نتائج الفحوصات لمعرفة ما إذا كان نجم باريس سان جيرمان سيكون حاضرًا مع "أسود الأطلس" في بداية مشوار التصفيات أم سيغيب بسبب الإصابة.