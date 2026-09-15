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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زوال الخطر بعد إنذارات سابقة في مكة المكرمة والطائف وجدة

صافرات الانذار
صافرات الانذار
القسم الخارجي

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية انتهاء حالة الخطر ورفع التحذيرات التي صدرت في وقت سابق لعدد من المدن والمناطق، في مقدمتها مكة المكرمة والطائف وجدة، وذلك في ظل حالة من الاستنفار الأمني والميداني التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات الماضية.

ويأتي التطور في أعقاب إنذارات مبكرة أطلقتها الجهات المعنية، بالتزامن مع تطورات أمنية شهدتها الأراضي السعودية، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المدن، بينها جدة والطائف، ضمن إجراءات احترازية للتعامل مع التهديدات المحتملة.

 كما أوردت مصادر إعلامية أن الإنذارات شملت مناطق أخرى، من بينها ينبع وجازان وأبها والعلا. 

وأكدت المعطيات المنشورة أن إعلان زوال الخطر جاء بعد متابعة ميدانية من الجهات المختصة، بما يسمح بعودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجياً في المناطق التي شملتها التحذيرات.

 وذكرت تقارير محلية أن الدفاع المدني أعلن انتهاء حالة الخطر في عدد من المدن والمحافظات التي سبق أن صدرت بشأنها إنذارات مبكرة، مع استمرار المتابعة لضمان سلامة السكان والمقيمين. 

وتكتسب التطورات أهمية خاصة في ضوء التصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة، وما رافقه خلال الفترة الأخيرة من هجمات استهدفت مواقع ومدناً داخل الأراضي السعودية، وهو ما دفع السلطات إلى تفعيل منظومة الإنذار والتحذير واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وفي هذا السياق، تظل البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات السعودية المختصة هي المرجع الأساسي لتحديد طبيعة الخطر وأسبابه ونطاقه، خصوصاً مع تعدد الروايات الإعلامية بشأن تفاصيل الأحداث.

ويعكس إنهاء حالة الخطر، وفق المعطيات المتاحة، انتقال الوضع إلى مرحلة أكثر استقراراً، مع استمرار الأجهزة المختصة في الرصد والتقييم الميداني تحسباً لأي تطورات جديدة. 

كما تؤكد الإجراءات المتخذة أهمية أن يتعامل السكان والزوار مع الإنذارات الرسمية بجدية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية حفاظاً على السلامة العامة. 

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