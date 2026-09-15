قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زوال الخطر بعد إنذارات سابقة في مكة المكرمة والطائف وجدة
مصر تدين استمرار الهجمات على المملكة العربية السعودية
مصادر: الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة خلال ساعات
أسهل طريقة من المنزل.. كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
توقعات عالمية بنمو قطاع الطيران المصري لتتجاوز المتوسط العالمي ب 3.8%
وزير العمل: مصر لن تتوانى عن دعم صمود الشعب الفلسطيني
بعد واقعة فتاة البيرة.. ما عقوبة شرب الكحوليات في الأماكن العامة؟
الدواجن بأقل من 80 جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة تهدد المربين
مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة واستقرار أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس
انطلقت من إثيوبيا.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم بطائرات مسيّرة في الفشقة
التموين: كاري أون يحظى باهتمام القيادة السياسية ويستهدف زيادة السلع المتاحة للمواطنين.. صور
وزيرا خارجية مصر وألمانيا يبحثان خفض التصعيد وحماية الملاحة في البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تؤكد من تونس ضرورة توفير الحماية للطفل الفلسطيني

السفير الدكتور فائد مصطفى
السفير الدكتور فائد مصطفى
الديب أبوعلي

شارك السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ممثلاً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في مؤتمر «الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي: رصد الانتهاكات التعليمية والثقافية وتعزيز آليات الحماية والصمود»، الذي تستضيفه الجمهورية التونسية يومي 14 و15 سبتمبر 2026.

ونقل مصطفى، في كلمته أمام المؤتمر، تحيات السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر، مؤكداً أهمية انعقاده في ظل الظروف بالغة الخطورة التي تواجهها الطفولة الفلسطينية جراء استمرار الاحتلال والحرب وتداعياتهما الخطيرة على حقوق الأطفال في الحياة والأمن والتعليم والثقافة والرعاية.

وأعرب عن تقدير جامعة الدول العربية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وشركائها على تنظيم هذا المؤتمر، مشيداً في الوقت ذاته بالمواقف التاريخية والثابتة للجمهورية التونسية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في دعم القضية الفلسطينية ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني.

 

الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال

وأكد السفير مصطفى أن "الطفل الفلسطيني لم يختر واقع الاحتلال، ولم يصنع أسباب الصراع، لكنه يدفع ثمناً باهظاً من طفولته وأمانه وتعليمه وذاكرته ومستقبله"، مستعرضاً الأوضاع الكارثية التي يعيشها أطفال قطاع غزة، وما يتعرض له الأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من اعتقالات واقتحامات وعنف يمارسه المستوطنون، إلى جانب القيود التي تمس حياتهم اليومية وحقهم في التعليم.

وشدد على أن تدمير المدارس وتعطيل العملية التعليمية لا يقتصران على استهداف المباني والمنشآت التعليمية، وإنما يمثلان استهدافاً مباشراً لمستقبل جيل فلسطيني بأكمله، مؤكداً في هذا السياق ضرورة توفير الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال الذين عايشوا الحرب والنزوح والفقدان، فضلاً عن حماية الهوية والذاكرة والتراث الفلسطيني.

ودعا مصطفى إلى الانتقال "من وصف المعاناة إلى بناء الحماية، ومن توثيق الانتهاكات إلى تعزيز المساءلة"، وذلك عبر تطوير آليات توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون، وتعزيز الحماية الدولية للأطفال والمنشآت التعليمية والثقافية، وضمان استمرارية العملية التعليمية وإعادة تأهيل المدارس والمنشآت المتضررة، إلى جانب دعم المؤسسات الفلسطينية المعنية بالتعليم والثقافة والطفولة.

وأكد أن جامعة الدول العربية تنظر إلى حماية الطفل الفلسطيني باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، معرباً عن أمله في أن يتحول "نداء الألكسو" الصادر عن المؤتمر إلى مسار عمل عملي ومستدام يسهم في تعزيز حماية الطفولة الفلسطينية وصمودها.

واختتم السفير الدكتور فائد مصطفى كلمته بالتأكيد على أن "فلسطين لا تدافع اليوم عن حق أطفالها في أن يتعلموا فحسب؛ بل تدافع عن حقهم في أن يعيشوا، وأن يأمنوا، وأن يتذكروا، وأن ينتموا، وأن يحلموا".

جامعة الدول العربية تونس فلسطين الأراضي العربية المحتلة الأمانة العامة فائد مصطفى الاحتلال الإسرائيلي السفير نبيل فهمي الاحتلال الألكسو إعادة تأهيل المدارس القدس الشرقية الضفة الغربية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

هاني

ناقد رياضي: الأهلي قد يوجه الشكر لـ محمد هاني.. وهذه أول صفقات الفريق في يناير

المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية صادق دويد

حشد 76 ألف مقاتل.. تفاصيل الهجوم الحوثي على الساحل الغربي باليمن

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

ترشيحاتنا

السفير الدكتور فائد مصطفى

الجامعة العربية تؤكد من تونس ضرورة توفير الحماية للطفل الفلسطيني

الشرع

الرئيس السوري: قراراتنا قد لاتعجب الجميع.. والبعض يمكن أن يري السابق أفضل

جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير موقع ومنصات صواريخ في جنوب لبنان

بالصور

مفيدة للخصوبة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
لو رجلك بتورم آخر اليوم.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

توب مكشوف.. زوجة مسلم تثير الجدل فى أحدث ظهور

زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها
زوجة مسلم تثير الجدل فى اخر ظهور لها

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد