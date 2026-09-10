أنامل مبدعة.. سفارة فلسطين تنظم معرضا فنيا للأطفال القادمين من غزة

افتتح القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر السفير ناجي الناجي، المعرض الفني "أنامل مبدعة"، الذي نظمته سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بالتعاون مع د. رانيا غنيم، والمتضمن لوحات فنية رسمها قرابة 36 طفلاً من القادمين من قطاع غزة، وذوي شهداء حرب الإبادة الجماعية.

وأثنى السفير ناجي الناجي على هذه الطاقة الإبداعية للأطفال، ومنجزهم الفني المتميز عبر هذه المبادرة الفنية، مؤكدا أن توفير هذه المساحات الآمنة والداعمة للتفريغ النفسي عبر الفن؛ تسهم بشكل كبير في التعزيز من الصحة النفسية للأطفال المتأثرين بالحرب وتجاربهم المؤلمة، وتجعل من الأطفال سفراء للأمل والحياة رغم كل ما مرّوا به من ظروف قاسية تحت وطئة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وذكر بيان صدر اليوم عن سفارة فلسطين أن السفير ناجي الناجي، وإبراهيم بركات، سلما شهادات تكريم للأطفال المشاركين في المعرض.

وثمن السفير ناجي الناجي جهود الأطفال وذويهم وجهود السيدة رانيا غنيم والكوادر المتعاونة، مؤكدا استمرار دعم إبداعات أطفال فلسطين في القطاعات كافة.