قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلم نفسه للقسم.. القبض على أب أنهى حياة طفلته بسلاح أبيض في دمياط
إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. الأحد
بعد وضع صورة الشهيد محمد الدرة بمنهج البكالوريا المصرية.. جمال الدرة: حزني امتزج بالفخر
الأهلي يحدد 3 بدائل لتعويض عمرو الجزار.. عبد المجيد وعبد المنعم أبرز المرشحين
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمنا 1100 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق في جنوب لبنان
هل تأخير صلاة الفجر وعدم الانتظام في النوافل يؤثر على العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة إصابة أشرف داري في ودية أهلي بنغازي
مكتب نتنياهو: جيش الاحتلال يفجر الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان
نزل 360 جنيهًا في أيام.. سعر الجنيه الذهب الآن
وزير الخارجية: فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي «ضرورة».. وانسحاب الاحتلال يدعم حصر السلاح بيد الدولة
تشكيل بايرن ميونخ وبودو جليمت في افتتاح مشوارههما بدوري أبطال أوروبا
وزير الخارجية: وحدة ليبيا خط أحمر.. ومصر تدفع نحو إجراء الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: الحفاظ على مؤسسات الدولة مبدأ مصري.. وتأمين ممرات بديلة أصبح ضرورة

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي
محمود محسن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، أن الحفاظ على مؤسسات الدولة يمثل مبدأً ثابتًا في السياسة المصرية، مشددًا على أهمية دعم مؤسسات الدول والحفاظ على تماسكها واستقرارها.

وقال عبد العاطي، خلال لقائه مع برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن وجود ميليشيات أو كيانات موازية لمؤسسات الدولة يمثل أمرًا بالغ الخطورة، لما يترتب عليه من إضعاف الدولة وتهديد استقرارها وسيادتها، مؤكدًا ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية وعدم السماح بوجود أطر موازية لها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن تأمين ممرات وبدائل للنقل البحري أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل تأزم الأوضاع في منطقة مضيق هرمز وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتابع أن خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي يمثل أحد المسارات المهمة التي تسهم في توفير بدائل لوجستية وتعزيز حركة نقل البضائع بين مصر وأوروبا.

وأكد عبد العاطي أن قناة السويس ستظل جزءًا أساسيًا من أي مشروع أو منظومة ملاحية في المنطقة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها لحركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في تطوير قدراتها اللوجستية.

وأضاف أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن تطوير الموانئ المصرية وإنشاء موانئ جديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات ويدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مشروع ممر القاهرة–كيب تاون شهد إنجاز جزء كبير من مراحله، إلا أن استكماله تأثر وتوقف نتيجة الأوضاع الراهنة في السودان، مؤكدًا أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لتعزيز حركة التجارة والربط بين دول القارة الأفريقية.

مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

كما أكد عبد العاطي أهمية مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، باعتباره مشروعًا طموحًا من شأنه تعزيز الترابط الإقليمي ودعم حركة التجارة والنقل بين دول القارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية مؤسسات الدولة السياسة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

حبس

سرقة وهتك عرض.. كواليس ضبط المتهم بطلب مبلغ مالي من سائق أتوبيس القليوبية

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

"ضي القلوب" لذوي الهمم تشارك في احتفالية ثقافة الغربية بعيد الفلاح المصري

تسجيل المقتنيات

وزارة الثقافة تستعرض نظام تسجيل المقتنيات المتحفية تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة

طلاب

التعدي على الطلاب و الحرمان من الدراسة .. 7 محظورات داخل مدارس القاهرة خلال العام الدراسي الجديد

بالصور

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد