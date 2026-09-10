أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

أثارت القيود الجديدة المفروضة على بعض أنواع طلاء الأظافر الجل في بريطانيا تساؤلات حول مدى أمان علاجات الأظافر المختلفة، خاصة مع انتشار أنواع مثل الجل والأكريليك وBIAB، بالإضافة إلى ظهور المانيكير الياباني كخيار طبيعي للعناية بالأظافر.

لماذا تم حظر مادة TPO في طلاء الجل؟

ويحذر خبراء من أن الضرر الذي يصيب الأظافر لا يرتبط دائمًا بنوع الطلاء نفسه، إذ يمكن أن تؤدي طريقة وضع المنتجات وإزالتها، والمبالغة في برد الأظافر إلى إضعاف الظفر الطبيعي بمرور الوقت.

دخلت قيود جديدة في بريطانيا حيز التنفيذ بشأن استخدام مادة كيميائية كانت تستخدم للمساعدة في تصلب طلاء الأظافر تحت الأشعة فوق البنفسجية.

وجاءت هذه الخطوة بعد مخاوف ودراسات بحثت في تأثير المادة على الخصوبة، حيث أظهرت تجارب على الحيوانات تعرضها لمشكلات تناسلية عند التعرض لها.

كما تندرج المادة ضمن المواد التي يُبحث تأثيرها المحتمل على نظام الهرمونات، لكن ذلك لا يعني أن طلاء الجل في حد ذاته غير آمن، خاصة أن العديد من الشركات وصالونات التجميل بدأت في استخدام منتجات خالية من TPO.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

هل طلاء الجل يضر الأظافر؟

يظل الجل من أشهر أنواع المانيكير، نظرًا إلى قدرته على مقاومة التقشر ومنح الأظافر مظهرًا لامعًا يستمر لأسابيع.

ويتم تجهيز الأظافر عادةً ببرد سطحها بشكل خفيف، ثم وضع الطلاء وتعريضه لمصباح UV أو LED لتثبيته.

لكن خبراء العناية بالأظافر يشيرون إلى أن الإفراط في برد الظفر أو إزالة الجل بطريقة عنيفة قد يؤدي إلى إتلاف سطح الظفر مع تكرار العملية.

كما تحتوي منتجات الجل على مواد تعرف باسم الأكريلات، ويمكن أن تسبب لدى بعض الأشخاص حساسية جلدية، خاصة إذا لامس الجل غير المتصلب الجلد. وفي بعض الحالات قد تستمر هذه الحساسية لفترات طويلة.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

هل مصابيح UV الخاصة بالجل خطيرة؟

أثارت مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في تثبيت الجل مخاوف بشأن تأثيرها على خلايا الجلد، بعدما أشارت دراسة أجريت عام 2023 إلى إمكانية حدوث أضرار خلوية في التجارب المعملية.

لكن الخبراء يؤكدون ضرورة تفسير هذه النتائج بحذر، إذ إن التعرض للأشعة أثناء جلسات الجل المتفرقة يُعتقد أنه أقل بكثير من التعرض التراكمي لأشعة الشمس، التي تعد من أهم عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ولمن يشعر بالقلق، يمكن وضع واقي الشمس على ظهر اليدين قبل جلسة المانيكير.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

هل BIAB أفضل للأظافر من الأكريليك؟

انتشر BIAB، أو Builder Gel in a Bottle، باعتباره خيارًا أكثر لطفًا من الأكريليك، إذ يعمل كطبقة سميكة تساعد على حماية الظفر من الصدمات والكسر، ما قد يسمح للأظافر الطبيعية بالنمو بشكل أطول.

لكن الخبراء يحذرون من الاعتقاد بأن BIAB يعيد بناء صحة الظفر الطبيعي أو يجعله أقوى بشكل دائم.

فمع تكرار وضع وإزالة المنتج، خاصة إذا تم برد الأظافر بشكل زائد أو إزالة الطبقة بطريقة قاسية، قد تصبح الأظافر الطبيعية أكثر رقة وضعفًا وقابلية للكسر.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

الأكريليك.. أكثر متانة لكنه يحتاج إلى تدخل أكبر

تُصنع أظافر الأكريليك من خليط من سائل ومسحوق، وغالبًا ما يتم وضعها فوق أطراف صناعية للحصول على أظافر أطول.

وتتميز الأكريليك بمتانتها وقدرتها على البقاء لعدة أسابيع، إلا أن هذه المتانة تأتي مع تدخل أكبر في الظفر الطبيعي.

ويمكن أن تؤدي عمليات وضع وإزالة الأكريليك المتكررة إلى إزالة جزء من الكيراتين، وهو البروتين الأساسي الذي يمنح الأظافر قوتها وبنيتها.

كما أن ترك الأكريليك لفترة طويلة قد يؤدي إلى احتجاز الرطوبة أسفل الطبقة، ما قد يوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

المانيكير الياباني.. الخيار الأكثر طبيعية

يقدم المانيكير الياباني نهجًا مختلفًا يعتمد على العناية بالظفر الطبيعي دون استخدام طلاء تقليدي.

ويتم خلال هذا النوع من المانيكير استخدام معجون غني بالمعادن، غالبًا ما يحتوي على مكونات مثل الطحالب، ثم مسحوق يحتوي على شمع العسل، بهدف منح الأظافر لمعانًا طبيعيًا.

ويرى خبراء العناية بالأظافر أن هذا النوع قد يكون خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في إعطاء أظافرهم فترة راحة من المنتجات الكيميائية، مع التركيز على الترطيب والعناية اللطيفة.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

هل الأظافر تحتاج إلى أن "تتنفس"؟

يعتقد البعض أن الأظافر تحتاج إلى التعرض للهواء حتى تصبح صحية، لكن هذه الفكرة ليست دقيقة.

فالجزء الظاهر من الظفر يتكون من خلايا ميتة، وبالتالي لا يحتاج إلى "التنفس" بالمعنى المعروف.

ومع ذلك، قد تحتاج الأظافر إلى فترة راحة بعد التعرض المتكرر للجل أو الأكريليك، خاصة إذا تعرضت للبرد الزائد أو الإزالة العنيفة، حتى تنمو أظافر جديدة بشكل طبيعي وتستعيد قوتها.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

ـ تجنبي برد سطح الظفر بشكل مبالغ فيه.

ـ احرصي على إزالة الجل والأكريليك بطريقة صحيحة ولطيفة.

ـ تجنبي ملامسة الجل غير المتصلب للجلد.

ـ استخدمي المصباح المناسب والمتوافق مع نوع المنتج لتصلب الجل بشكل كامل.

ـ لا تستخدمي المنتجات المخصصة للمحترفين في المنزل دون معرفة طريقة استخدامها.

ـ اختاري منتجات خالية من مادة TPO عند شراء طلاء الجل.

ـ امنحي الأظافر فترة راحة إذا أصبحت رقيقة أو ضعيفة.

ـ اهتمي بترطيب الأظافر والجلد المحيط بها.

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

هل حظر TPO يعني منع المانيكير الجل؟

لا يعني حظر مادة TPO منع المانيكير الجل بالكامل، وإنما يتعلق بالمنتجات التي تحتوي على هذه المادة في الأسواق الخاضعة للقيود الجديدة.

وتؤكد الجهات المختصة بصناعة مستحضرات التجميل أن منتجات الأظافر المباعة بشكل قانوني تخضع لاشتراطات وتقييمات للسلامة، بينما يظل الاستخدام الصحيح للمنتج وطريقة وضعه وإزالته من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الأظافر.