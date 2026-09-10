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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في لبنان والعراق

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن فرض عقوبات على شبكات تدعم حزب الله في العراق ولبنان، حيث فرض عقوبات على 4 قادة وأعضاء بحزب الله العراقي.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات فرضت على رجال أعمال عراقيين لدعمهم مشتريات عسكرية مرتبطة بفيلق القدس الإيراني الذي يستخدم شركات واجهة وعائدات النفط لنقل الأموال لشركات صرافة وتعمل عناصره مع مسؤولين بحزب الله لتحويل الأموال إلى لبنان.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن شبكة صرافين حولت مئات ملايين الدولارات من فيلق القدس لحزب الله في 2025 الذي استخدم هذه الأموال لشراء الأسلحة وتصنيع المعدات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أنه فرضت عقوبات على حسين إبراهيم وعبد الله حمية وغيث وهبي لتقديم دعم مالي لحزب الله.

وأمس الأول الثلاثاء، فرضت الولايات المتحدة، حزمة جديدة من العقوبات على إيران استهدفت 36 جهة وشخصًا على صلة بقطاع الطيران الإيراني وشبكات شراء ونقل الطائرات والتكنولوجيا الأمريكية، في أحدث تصعيد للضغوط الاقتصادية على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات، التي تأتي في إطار حملة «النبذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast)، تستهدف جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، إلى جانب شركات ووسطاء أجانب ساعدوا إيران في الحصول بصورة غير مشروعة على طائرات ومعدات وتكنولوجيا أمريكية.

الخزانة الأمريكية شبكات تدعم حزب الله وزارة الخزانة الأمريكية حزب الله العراقي

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