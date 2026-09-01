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مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل

iPhone Duo
iPhone Duo
شيماء عبد المنعم

قدمت شركة آبل رسميا iPhone Duo باعتباره أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، مع تصميم يعتمد على شاشتين متطابقتين من حيث نسبة العرض إلى الارتفاع، إلى جانب تعديلات واسعة على نظام iOS لتوفير تجربة استخدام مخصصة لهذا النوع من الأجهزة.

ويأتي الهاتف بتصميم قابل للطي على هيئة كتاب، مع شاشة خارجية للاستخدام عند إغلاق الجهاز وشاشة داخلية أكبر عند فتحه، في محاولة من آبل للجمع بين تجربة الهاتف التقليدي وتجربة الأجهزة اللوحية ضمن جهاز واحد.

تجربة iOS مصممة خصيصا للهاتف القابل للطي

أجرت آبل تعديلات واسعة على نظام التشغيل لتناسب طبيعة الشاشة القابلة للطي، مع نقل بعض عناصر التنقل وواجهة التطبيقات إلى جانب الشاشة للاستفادة بصورة أفضل من المساحة المتاحة.

وتدعم الواجهة الجديدة تشغيل التطبيقات جنبا إلى جنب من خلال وضع تقسيم الشاشة، مع إمكانية تفعيل هذه الوظيفة بطريقة مباشرة، إلى جانب تحسين التنقل بين التطبيقات والاستفادة من مساحة الشاشة الداخلية عند فتح الهاتف.

وتعتمد الشاشتان الداخلية والخارجية على نسبة عرض إلى ارتفاع متقاربة تبلغ نحو 1.4:1، ما يسمح بالحفاظ على استمرارية المحتوى بين الشاشتين، ويوفر تجربة أقرب إلى استخدام الأجهزة اللوحية عند فتح الهاتف بالكامل.

iPhone Duo

تصميم يركز على المتانة والاستخدام اليومي
 

يتضمن iPhone Duo عددا من عناصر التصميم التي تستهدف تعزيز تجربة الاستخدام، من بينها وضع مكبرات الصوت في مواقع مخصصة لتقديم صوت أفضل، إلى جانب حصول الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار منذ الجيل الأول.

كما صممت آبل نظام التنقل والإيماءات بما يتناسب مع طبيعة الهاتف القابل للطي، مع إعادة توزيع بعض عناصر الواجهة مثل شريط التطبيقات وأيقونات التنقل للاستفادة من المساحة الإضافية التي توفرها الشاشة الداخلية.

وتشير هذه التغييرات إلى أن آبل ركزت في تطوير الجهاز على جانب تجربة الاستخدام وليس على إضافة شاشة قابلة للطي فقط، خصوصا أن نجاح الهواتف القابلة للطي يعتمد بدرجة كبيرة على طريقة استغلال المساحة الإضافية والتعامل مع التطبيقات.

iPhone Duo

دعم Apple Pencil
 

من المزايا التي أعلنت عنها آبل دعم Apple Pencil على iPhone Duo، وهو ما يتيح استخدام القلم مع الشاشة الداخلية الكبيرة، خصوصًا مع اعتمادها على سطح غير لامع.

لكن دعم القلم لن يكون متاحا منذ الإطلاق، إذ تخطط آبل لإضافة الميزة في تحديث لاحق، كما يقتصر الدعم المعلن حاليا على Apple Pencil USB-C، بدلا من تقديم توافق كامل مع الإصدارات الأحدث من القلم.

محاولة لجعل الهواتف القابلة للطي أكثر انتشارا
 

يعكس إطلاق iPhone Duo توجه آبل إلى دخول سوق الهواتف القابلة للطي من خلال التركيز على تجربة الاستخدام والبرمجيات، بدلا من الاعتماد على عامل التصميم وحده.

وتراهن الشركة على دمج مزايا الهاتف واللوحي في جهاز واحد، مع الاستفادة من المساحة الداخلية الكبيرة لتعدد المهام وتشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.

ويأتي دخول آبل إلى هذا السوق بعد سنوات من إطلاق الشركات المنافسة هواتف قابلة للطي، ما يضع iPhone Duo أمام منافسة قوية في فئة أصبحت تضم أجهزة من سامسونج وغيرها.
 

تصميم الشاشة يثير بعض التساؤلات


رغم التركيز على تجربة الاستخدام، يبرز استخدام طبقة غير لامعة على الشاشة الداخلية باعتباره أحد التفاصيل التي قد تؤثر في تجربة العرض، خصوصا مع اختلاف طريقة انعكاس الضوء مقارنة بالشاشات التقليدية اللامعة.

كما أن بعض تفاصيل التصميم، مثل الحواف الأمامية غير المتطابقة تماما، قد تمثل نقطة خلاف بين المستخدمين، رغم أنها لا تؤثر بالضرورة في الوظائف الأساسية للهاتف.
 

اسم Duo يثير الجدل


اختارت آبل اسم iPhone Duo لأول هاتف قابل للطي من إنتاجها، وهو اسم يختلف عن التسميات التي تستخدمها معظم الشركات في هذه الفئة، مثل Fold أو Flip.

وقد يثير الاسم تساؤلات حول استراتيجية آبل في تسمية أجهزتها القابلة للطي، خصوصا أن الهاتف يمثل فئة جديدة بالكامل ضمن عائلة آيفون.

هل يمثل iPhone Duo بداية مرحلة جديدة؟
 

يمثل iPhone Duo خطوة مهمة لآبل في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة أن الشركة دخلت هذا القطاع بعد فترة طويلة من إطلاق الأجهزة القابلة للطي من الشركات المنافسة.

وتعتمد فرص نجاح الجهاز على مدى قدرة آبل على تحويل الشاشة الكبيرة إلى قيمة عملية للمستخدم، من خلال تعدد المهام وتحسين التطبيقات والاستفادة من مزايا iOS الجديدة، إلى جانب السعر المرتفع الذي يضع الهاتف في فئة الأجهزة المتميزة.

وبذلك، لا يقتصر التحدي أمام iPhone Duo على تقديم هاتف قابل للطي، وإنما يتمثل في إقناع مستخدمي آيفون بأن التصميم الجديد يقدم تجربة مختلفة بما يكفي لتبرير الانتقال إلى هذه الفئة من الأجهزة.

مزايا iPhone Duo عيوب آيفون القابل للطي آبل

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