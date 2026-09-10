جلست مع أصدقائي الأطباء.. دياب يكشف كواليس مهمة لإتقان دوره في «بنج كلي»

كشف الفنان محمد دياب، عن تفاصيل ومراحل تحضيره لشخصيته الطبية في أحدث أعماله «بنج كلي»، مشيراً إلى أنه حرص على الالتزام الكامل بالتفاصيل العلمية الواردة في «السكريبت»، مع الاستعانة بالتدقيق الطبي المتاح في موقع التصوير.

وأوضح، دياب، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، «يحدث في مصر» المذاع على «mbc مصر»، أنه للوصول إلى أعلى درجات المصداقية في الأداء؛ حرص على عقد جلسات مكثفة مع عدد من أصدقائه الأطباء للوقوف على التفاصيل الدقيقة الخاصة بلغة الجسد، وطريقة الحركة، والتعامل العملي داخل بيئة العمل الطبية، وذلك لبناء مخزون معرفي وبصري يخدم الشخصية.

وأضاف أن مرحلة البروفات شهدت تعاوناً مكثفاً مع الفنانة سلمى تحت قيادة المخرجة نادين خان، وركزت الجلسات على إحداث حالة من التناغم والاندماج التام بين الشخصيات لتقديم مشاهد تتسم بالواقعية والمصداقية للجمهور.