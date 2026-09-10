قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب عزوف الطلاب عن المدارس| رفعت فياض يكشف: «بعض الأسر تشجع أبناءها على الغياب»
دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونيخ يضرب بودو جليمت بخماسية نظيفة
مزايا وعيوب iPhone Duo.. أول هاتف قابل للطي من آبل
سعر الدولار اليوم الجمعة بعد ارتفاعه في 10 بنوك
مجدي طلبة: عودة محمد عبد المنعم للأهلي أفضل من التعاقد مع حسام عبد المجيد
مجلس الأمن يقر مناقشة عقوبات إيران رغم اعتراض الصين وروسيا
«مازادونا».. من هو إبراهيم مازة الذي خطف أنظار الكرة الذهبية؟
جلست مع أصدقائي الأطباء.. دياب يكشف كواليس مهمة لإتقان دوره في «بنج كلي»
حسن خليل: السنة النبوية أرست للمرأة مكانتها وكامل حقوقها وصانت كرامتها
مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية
أسامة جلال يتعرض لكسر في الساق خلال تدريبات بيراميدز
مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية

جبال الألب
جبال الألب
القسم الخارجي

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في حادث تحطم حافلة في قرية "سوش" (Susch) الواقعة في جبال الألب شرقي سويسرا.

وذكرت شرطة كانتون "غراوبوندن" في منشور على منصة "إكس" أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث الذي تعرضت له حافلة سياحية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت متحدثة باسم "الرابطة الهولندية العامة لشركات السفر" (ANVR) -والتي تتحدث أيضاً نيابة عن شركة تنظيم الرحلات "OAD"- لوسائل إعلام هولندية وقوع حادث خطير لحافلة تابعة لشركة "OAD"، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 48 راكباً.

قرية في جبال الألب حادث حافلة جبال الألب السويسرية جبال الألب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

أحمد موسى

بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل

اغلاق طريق

غدا غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول "هايبر وان"

المتهمة

رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تفتح باب الترشح على منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين.. اعرف التفاصيل

الهجرة غير الشرعية

ما حكم الهجرة غير الشرعية؟ دار الإفتاء تحذر منها

"أكاديمية الأزهر العالمية" تعقد مجلسًا حديثياً للأئمة والدعاة من الهند

"أكاديمية الأزهر العالمية" تعقد مجلسًا حديثياً للأئمة والدعاة من الهند.. صور

بالصور

مع موسم الدراسة .. اجعلى الجبنة الكريمي فى بيتك كل يوم بربع الثمن

الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي
الجبنة الكريمي

أيهما أكثر أمانًا للأظافر الجل أم الأكريليك؟.. خبراء يكشفون المخاطر

مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك
مخاطر وضع جيل الأظافر والأكريليك

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد