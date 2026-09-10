مصرع وإصابة عدة أشخاص في حادث بجبال الألب السويسرية

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الخميس، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في حادث تحطم حافلة في قرية "سوش" (Susch) الواقعة في جبال الألب شرقي سويسرا.

وذكرت شرطة كانتون "غراوبوندن" في منشور على منصة "إكس" أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث الذي تعرضت له حافلة سياحية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت متحدثة باسم "الرابطة الهولندية العامة لشركات السفر" (ANVR) -والتي تتحدث أيضاً نيابة عن شركة تنظيم الرحلات "OAD"- لوسائل إعلام هولندية وقوع حادث خطير لحافلة تابعة لشركة "OAD"، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 48 راكباً.