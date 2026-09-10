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مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يضرب صباح بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
عمرو مصطفى

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته أمام صباح إف سي الأذربيجاني متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المقام مساء اليوم الخميس على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يتقدم بثلاثية أمام صباح

 

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية ويمنحه دفعة قوية في مستهل مشواره بالبطولة الأوروبية.

وانتظر مانشستر يونايتد حتى الدقيقة 27 لافتتاح التسجيل عن طريق ماتيوس كونيا، بعدما نجح اللاعب في هز شباك الفريق الأذربيجاني ووضع أصحاب الأرض في المقدمة.

ولم يكتفِ الفريق الإنجليزي بالهدف الأول، وواصل ضغطه الهجومي، قبل أن يتمكن القائد برونو فيرنانديز من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليضاعف معاناة الضيوف قبل نهاية النصف الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 45، عزز بنيامين سيسكو تقدم مانشستر يونايتد بإحراز الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

 

 سيني ليمينز في حراسة المرمى، وأمامه باتريك دورجو، ليني يورو، ليساندرو مارتينيز ونصير مزراوي، وفي الوسط كوبي مانيوو، يوري تيليمانس، بريان مبيومو، ماتيوس كونيا وبرونو فيرنانديز، بينما يقود بنيامين سيسكو خط الهجوم.

ويسعى مانشستر يونايتد، العائد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلى تحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث، من أجل استعادة ثقة جماهيره بعد النتائج المتذبذبة في الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يأمل صباح في مواصلة مغامرته الأوروبية وتحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره التاريخي بالبطولة.

مانشستر يونايتد صباح إف سي الأذربيجاني أولد ترافورد دوري أبطال أوروبا مانشستر

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