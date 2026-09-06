إيفرتون يخطف تعادلًا قاتــ.لًا من مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب «هيل ديكنسون»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

بدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مع الدقيقة 47 عن طريق بريان مبيومو، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في النتيجة.

واستمر تفوق الشياطين الحمر حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن إيفرتون من إدراك التعادل في الدقيقة 83 عن طريق لاعبه الشاب تيريك جورج، لتشتعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

لم يكتفِ مانشستر يونايتد بالتعادل، ونجح المهاجم بينجامين سيسكو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه مع الدقيقة 88، ليعيد التقدم للشياطين الحمر

لكن إيفرتون رفض الاستسلام، ونجح البديل إينسلي مايتلاند-نايلز في تسجيل هدف التعادل القاتل مع الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع «90+6»، وسط فرحة جنونية من جماهير أصحاب الأرض.

وبهذا التعادل، حصد كل فريق نقطة، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات درامية في الدقائق الأخيرة، بعدما ظن مانشستر يونايتد أنه حسم الفوز قبل أن يخطف إيفرتون التعادل في اللحظات الأخيرة.

رفع إيفرتون رصيده ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاء مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر.