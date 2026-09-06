زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي، مقترحا أمريكيا لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن بلاده أظهرت دائما موقفا بناء وستستمر في ذلك.. وقال: "نتمنى الإسراع في وقف الحرب. السلام ضروري، ومن الضروري تقديم ضمانات أمنية".

وأضاف أن اقتراحات أوكرانيا جاهزة، ومن المهم العمل بصورة منسقة ومعمقة وواقعية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى مباحثات مع المبعوثين الأمريكيين أمس السبت في موسكو.

وأكد بوتين أن بلاده ستقوم بكل ما من شأنه ضمان أمن مفاوضات التسوية والوسطاء في ملف الصراع مع أوكرانيا.

وكشف الرئيس الروسي خلال لقائه مع مبعوثي الرئيس أن الجانب الأوكراني خفض بشكل كبير ضرباته على الأراضي الروسية منذ منتصف ليلة أمس.

كما أشار إلى أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أيضا ضربات على العاصمة الأوكرانية كييف منذ ذلك الوقت، في خطوة وصفتها موسكو بأنها هدنة "جزئية" تم الاتفاق عليها عبر قنوات الأجهزة الأمنية.

وقال بوتين إنه مع إدراكه لصعوبة الموقف، فإنه لا يتوقف عن بذل الجهود للمساعدة في التوصل إلى تسوية والمساهمة في حل النزاع مع أوكرانيا.

وكانت الرئاسة الروسية الكرملين، قد أعلنت في وقت سابق أمس، أن بوتين أمر بوقف الضربات على كييف لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع زيارة المبعوثين الأمريكيين وإجراء محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.