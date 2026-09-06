رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

علّق الإعلامي كريم حسن شحاتة على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام لمدة شهر، على خلفية حلقة من برنامجه «كورة كل يوم» المذاعة عبر قناة «الحياة» يوم 29 أغسطس الماضي.

ونشر كريم حسن شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة غامضة عقب صدور القرار، حيث كتب: «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بمنع ظهور كريم حسن شحاتة لمدة شهر، مع إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بتنفيذ القرار، وذلك استنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للرصد وما دار خلال جلسة الاستماع الخاصة بالحلقة.

وتعود الأزمة إلى الحلقة التي تناولت واقعة تحكيمية خلال مباراة الأهلي وزد، حيث تضمن البرنامج تصريحات بشأن حديث منسوب للحكم محمد معروف مع وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي، وهو ما نفته لجنة الحكام باتحاد الكرة في بيان رسمي.