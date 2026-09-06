عمر كمال يكشف كواليس دخوله عالم المهرجانات: «السوق عايز كده .. وباكل عيش بكده»

كشف الفنان عمر كمال عن تفاصيل جديدة من بداياته الفنية، والصعوبات التي واجهها قبل الوصول إلى الشهرة والنجاح، موضحًا أن دخوله عالم المهرجانات لم يكن امتدادًا لنشأته الفنية، وإنما جاء بعدما قرر مواكبة الموجة الغنائية المنتشرة وقتها ودراسة تجارب أبرز نجومها.

وقال عمر كمال، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار»، إنه بدأ مشواره عام 2019 من خلال الغناء في الكافيهات، بالتزامن مع الانتشار الكبير لأغاني المهرجانات، قبل أن يخوض التجربة ويحقق نجاحات واسعة.

«السوق عايز كده.. وباكل عيش بكده»

وأوضح عمر كمال أنه لم يكن يرى نفسه في البداية مطربًا شعبيًا أو مطرب مهرجانات، لكنه قرر دراسة تجربة عدد من نجوم هذا اللون، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، ثم الدخول إلى عالم المهرجانات باعتبارها اللون المسيطر على السوق وقتها.

وقال: «السوق عايز كده.. باكل عيش بكده، وبروح الأفراح عشان أنا بطل السوق»، موضحًا أنه تعامل مع المهرجانات كمرحلة ضمن مشواره الفني، بالتوازي مع رغبته في تقديم أعمال تعبر بشكل أكبر عن هويته الموسيقية.

من الغناء بـ300 جنيه إلى الشهرة

وتحدث عمر كمال عن سنوات البدايات، مؤكدًا أن النجاح لم يأتِ بين ليلة وضحاها، وإنما سبقه مشوار طويل من التعب والسعي للحصول على فرص للغناء.

وأشار إلى أنه كان يغني في بعض المناسبات مقابل 300 جنيه فقط، ويتحمل السفر والانتظار لساعات طويلة، كما روى مواقف اضطر خلالها إلى مغادرة أماكن كان من المفترض أن يغني فيها بسبب اختلاف متطلبات أصحابها عن طبيعة ما يقدمه.

وأكد أنه يستعيد هذه الذكريات كلما شعر بالإحباط، قائلًا: «أنا تعبت كتير وشقيت كتير.. ولما بحس إني في فترة وحشة أو محبط شوية، بفتكر المشوار ده».

رسالة إلى حسن شاكوش: «نفسي نرجع إيد واحدة»

وتطرق عمر كمال إلى علاقته بالفنان حسن شاكوش، مؤكدًا أنه لا يحمل له أي مشاعر سلبية، وأنه يتمنى عودة التعاون الفني بينهما كما كان في السابق.

وقال: «نفسي نرجع نعمل نجاحاتنا دي، وبيصعب عليا نجاحنا اللي عملناه، كنا عاملين نجاحات خرافية»، مضيفًا: «يا رب نرجع إيد واحدة».

وأكد عمر كمال استعداده لتجاوز أي خلاف والعودة إلى تقديم أعمال مشتركة مع حسن شاكوش، مشيرًا إلى أن النجاحات التي جمعتهما ما زالت تمثل جزءًا مهمًا من مشواره الفني.

«حمو بيكا كان وش خير عليا»

كما تحدث عمر كمال عن الفنان حمو بيكا، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما كان من المحطات المهمة في بداياته، وأنه يكن له تقديرًا كبيرًا.

وقال عنه: «كان وش خير عليا، وقلبه طيب وأبيض»، مؤكدًا أن بيكا كان من الأشخاص الذين ارتبطوا بمرحلة مهمة من انطلاق تجربته الفنية.

ألبوم جديد بعيد عن المهرجانات

وكشف عمر كمال عن رغبته في تقديم مرحلة فنية مختلفة خلال الفترة المقبلة، من خلال أعمال غنائية أكثر تنوعًا، مؤكدًا أنه يسعى إلى بناء هويته الموسيقية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على المهرجانات.

وأوضح أن لديه مشروعًا غنائيًا يتضمن ألوانًا رومانسية ودرامية وموسيقى مختلفة، في محاولة لتقديم جانب آخر من تجربته الفنية وإثبات قدرته على التنوع.

وأكد عمر كمال أن النجاح الحالي لم يلغِ ذاكرته مع البدايات الصعبة، مشددًا على أن تذكر سنوات التعب والمعاناة يمنحه دافعًا للاستمرار وعدم الاستسلام عند مواجهة أي فترة صعبة.

ويبدو أن عمر كمال يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق معادلة تجمع بين نجاحه الجماهيري الذي صنعته المهرجانات، ورغبته في تقديم هوية موسيقية أكثر تنوعًا.