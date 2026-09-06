لازم تعتذر.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ عمر كمال عبد الواحد بعد حديثه عن الأهلي

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن الجدل المثار حول الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، ومدى قدرته على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شخصية المدرب العصبية قد تكون مفيدة مع اللاعب المصري طالما أنها في إطار الحماس والانضباط.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «ناس كتيرة بتتكلم على الحسين عموتة، وناس كتيرة بتتكلم على إدارة الأهلي، إن عموتة هيقدر ولا مش هيقدر، وناس بتقولك عموتة عصبي، عموتة هادي».

وأضاف: «طالما في الحدود، خليك عصبي، اللاعب المصري مش بتاع المدرب الهادي طبعًا، دون خروج عن النص»، موضحًا أن المقصود بالعصبية هو الحماس والشدة والرغبة في تحقيق الانتصارات، وليس تجاوز الحدود.

وتابع زاهر: «فإنت على عصبيتك، خليك على عصبيتك»، مؤكدًا أنه سبق أن وجه رسالة إلى عموتة بشأن هذه النقطة.

سيف زاهر يوجه نصيحة لعمر كمال عبد الواحد

وتطرق الإعلامي إلى تصريحات عمر كمال عبد الواحد خلال ظهوره مع أحمد حسن، والتي تحدث خلالها عن بعض الأمور التي عاشها داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا يريد الدخول في تفاصيل حديث اللاعب.

ووجه سيف زاهر رسالة مباشرة إلى عمر كمال عبد الواحد، قائلًا: «أما تخرج من مكان زي النادي الأهلي، أهم حاجة تعملها إن الكواليس اللي كانت جوه متحكيهاش، ودي هنا واجبة على عمر كمال عبد الواحد، الاعتذار».

وأوضح أن اللاعب قضى فترة داخل النادي الأهلي وعاش العديد من الأحداث، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أسرار وكواليس النادي بعد الرحيل.

وأضاف: «إنت لاعب كبير وخبرة كبيرة وابن نجم كبير جدًا جدًا، كابتن كمال، ولاعب دولي، ولسه قدامك المشوار، وإن شاء الله ترجع برضه تاني وتروح تكسر الدنيا وتتألق وتعمل كل حاجة».

وأكد زاهر أن جمهور الأهلي لا يفضل كشف الكواليس الداخلية للنادي، موضحًا أن الحديث عن الأمور السلبية التي تحدث داخل أي مؤسسة قد يؤثر على صورتها واستقرارها.

وقال: «جمهور الأهلي مبيحبش اللقطة دي، مبيحبش إن أنا أطلع وأقوم حاطط الورق كله، لأن في كواليس ناس كتير حلوة ووحشة».

«اللي اتقال مات».. سيف زاهر يكشف موقفه من كواليس المجالس

وأشار سيف زاهر إلى أنه خلال مسيرته الإعلامية جلس مع العديد من مجالس إدارات الأندية والاتحادات، وشهد الكثير من النقاشات والأحداث، لكنه يرى أن ما يدور داخل الاجتماعات يجب أن يظل داخلها.

وأضاف: «بقول بعد ما أخرج من الجلسة: اللي اتقال مات على العمر كله. أرجع وأحكي وأقول وأعمل، عمر ده ما هيعمل نجاح».

سيف زاهر: الأهلي لديه لاعبون لم يشاركوا حتى الآن

وفي ختام حديثه، تطرق سيف زاهر إلى الانتقادات الموجهة لإدارة الأهلي بشأن الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، مؤكدًا أن هناك نقطة مهمة يغفل عنها البعض.

وقال: «الناس عايزة تحكم على عموتة، والناس بتقول لك إن إدارة النادي الأهلي محتاجة صفقات، الأهلي محتاج صفقات».

وأضاف: «الناس بس ناسية نقطة مهمة جدًا، ناسية إن فيه عدد كبير من اللاعبين في النادي الأهلي لسه ما لعبوش حتى الآن، لسه ما شافوش الملعب»، مشيرًا إلى أن تقييم احتياجات الفريق يجب أن يكون بعد حصول جميع اللاعبين على فرصتهم في المشاركة.