قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلنا واحد .. ضباط الشرطة يوزعون الحقائب والمستلزمات الدراسية بالمناطق الأولى بالرعاية.. صور
وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لصالح بيراميدز في مرمى جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا
مدبولي: عملنا على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تطوير سيارات الإسعاف
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بحظر توقيع العملاء على أوراق أو إيصالات أمانة على بياض
مدبولي: الدولة تُشجع الاستثمارات المعتمدة على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة
لاستقبال العام الدراسي 2026/2027.. جولات ميدانية واستعدادات مكثفة في مدارس القليوبية وبورسعيد ودعم للطلاب في أسوان
مدبولي: نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص لـ75% خلال 4 سنوات
وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار
ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟
رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج
شوبير: حكام أجانب من النخبة الأوروبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من 5 إلى 1 الصبح.. مواعيد تشغيل خطوط المترو خلال فترة الدراسة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
قسم الخدمات

​تستعد خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، لتطبيق مواعيد التشغيل الخاصة بفترة الدراسة، والتي تتضمن تنظيم مواعيد قيام أول وأخر الرحلات ومواعيد التبادل بين الخطوط المختلفة لضمان انتظام حركة المرور وتسهيل التنقل للمواطنين والطلاب.

​وفيما يلي تفاصيل جدول مواعيد التشغيل الرسمية:

  • ​انطلاق أولى رحلات المترو بالخطوط الثلاثة: الساعة 5:15 صباحاً.
مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك
  • ​قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج باتجاه عدلي منصور: الساعة 5:15 صباحاً.
  • ​قيام أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج: الساعة 5:20 صباحاً.
  • ​قيام آخر قطار من عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج (الخط الثالث): الساعة 11:29 مساءً.
  • ​قيام آخر قطار من عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة (الخط الثالث): الساعة 11:33 مساءً.
مترو الأنفاق
  • ​قيام آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة (الخط الأول): الساعة 11:40 مساءً.
  • ​مقابلة آخر قطارات الخطين الثاني والثالث للتبادل بمحطة جامعة القاهرة: الساعة 11:45 مساءً.
  • ​قيام آخر قطار من جامعة القاهرة باتجاه عدلي منصور (الخط الثالث): الساعة 11:52 مساءً.
  • ​قيام آخر قطار من شبرا الخيمة (الخط الثاني) ومحور روض الفرج باتجاه عدلي منصور (الخط الثالث): الساعة 11:55 مساءً.
الخط السادس لمترو الأنفاق .. اعرف أسماء المحطات وموعد الافتتاح
  • ​مقابلة آخر قطارات الخطين الأول والثالث بجمال عبد الناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة: الساعة 12:00 منتصف الليل.
  • ​قيام آخر قطار من محطة المنيب (الخط الثاني): الساعة 12:05 صباحاً.
  • ​مقابلة آخر قطارات الخطين الأول والثاني للتبادل بمحطة أنور السادات: الساعة 12:25 صباحاً.
  • ​الموعد النهائي لانتهاء حركة تشغيل المترو بالكامل: الساعة 1:00 صباحاً.
الخط الثالث لمترو الأنفاق

مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

كما ​أعلنت وزارة النقل عن مواعيد تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك بالتزامن مع قرب بدء الدراسة، ليقدم خدمة نقل جماعي عصرية وآمنة للركاب.

​تفاصيل مواعيد وأوقات التشغيل:

  • ​بداية التشغيل: يبدأ التشغيل يومياً في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وذلك انطلاقاً من محطتي إستاد القاهرة ومدينة العدالة.
  • ​نهاية التشغيل: ينتهي تشغيل القطارات في تمام الساعة 7:50 مساءً.
  • ​مدة التقاطر: تبلغ زمن التقاطر بين كل قطار والآخر 12 دقيقة.
مترو الأنفاق

​مسار ومحطات مونوريل شرق النيل:

ويمتد الخط رسمياً من محطة إستاد القاهرة حتى محطة مدينة العدالة، ويضم مجموعة حيوية من المحطات تشمل:

إستاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان نايتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - حي المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة.

مترو الأنفاق

​الاشتراكات وتذاكر الركوب:

  • ​مكاتب الاشتراكات: تتوفر مكاتب الاشتراكات في جميع محطات المرحلتين الأولى والثانية لتسهيل استخراجها للمواطنين.
  • ​الاشتراكات الطلابية: لا توجد اشتراكات طلابية متاحة حالياً.
مترو الأنفاق خطوط المترو تشغيل المترو مواعيد المترو الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

طائر المينا الهندي

هل يمثل طائر المينا الهندي خطورة على الإنسان؟ .. مسئول بوزارة البيئة يجيب

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

شوبير: سعيد بعودة محمد عبد المنعم.. وعليه تعلم الفرنسية قبل فوات الأوان

الزمالك

بعد إفريقيا.. الزمالك يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة أبو قير فى الدوري

امام عاشور

اللاعب قلقان.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور بعد انتهاء الـ3 مباريات

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد