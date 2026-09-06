قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشييع 100 شهيد بعد انتشال الجثامين من تحت مبان مدمرة في حي الزيتون بـ غزة
منصة رقمية.. موعد مباراة طرابزون وجنتشلربيرليجي فى الدورى التركي والقنوات الناقلة
شوبير: ترشيح محمد شوقي وعماد النحاس لتدريب المنتخب الأولمبي
مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين.. 6 ميداليات في اليوم الأول وتفوق فني واعد
وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يبحثان ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقتي جرزا وعرب أبوساعد
تكليف المحافظين بحملات مفاجئة.. مقترحات برلمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق
رافينيا يطارد رقمًا تاريخيًا مع برشلونة.. إنجاز أسطوري يفصله عن زلاتان وميسي
الاستخبارات الإسرائيلية: طهران تعد لهجوم "على غرار 7 أكتوبر" عبر محورها الإقليمي
معلومات الوزراء : تحولات التجارة العالمية تفتح فرصًا جديدة أمام مصر للتمركز في سلاسل القيمة والإمداد
إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية بالجنوب حتى نزع سلاح حزب الله بجميع أنحاء لبنان
25 ألف شقة إيجار وتمليك..مواعيد الحجز والشروط والفئات المستفيدة
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 6-9-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحذير حكومي من شركات مكافحة الحشرات .. وهذه القائمة المُعتمدة من الدولة

شركات مكافحة الحشرات
شركات مكافحة الحشرات
قسم الخدمات

​أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيراً مشدداً للمواطنين، تهيب فيه بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شركة لمكافحة الحشرات والقوارض إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص رسمي وساري وصادر عن الوزارة.

يأتي ذلك في خطوة تستهدف حماية الصحة العامة وضبط منظومة مكافحة ناقلات الأمراض وفق المعايير الصحية الآمنة.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع أعمال وحدة القوارض ومكافحة الحشرات بمدرسة WE

انتشار العديد من الشركات الوهمية 

​وأوضحت الوزارة في بيانها أن الفترة الأخيرة شهدت بشكل ملحوظ انتشار العديد من الشركات الوهمية التي تروج لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الكيانات غالباً ما تعمل دون مقرات معلنة أو مخازن خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة والتفتيش الصحي. 

وحذّرت الوزارة من أن التعامل مع تلك الجهات يمثل خطراً داهماً على سلامة المواطنين، نظراً لاحتمال استخدامها مبيدات مجهولة المصدر أو غير مصرح بتداولها.

بهنساوي : تكثيف مكافحة الحشرات ضمن إجراءات الوقاية والقضاء على ناقلات الأمراض

​وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصاً على سلامتهم، أعلنت وزارة الصحة عن توفير قائمة محدثة تضم أسماء الشركات المعتمدة والحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة المستوفية لكافة الشروط القانونية والصحية. 

قائمة الشركات المعتمدة

وتضمّنت توصيات الوزارة ضرورة الإطلاع على أصل الترخيص قبل السماح لأي شركة ببدء العمل داخل المنازل أو المنشآت، مع أهمية مطابقة بياناتها مع القائمة الرسمية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني.

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مكافحة الحشرات وتحقيق بيئة صحية نظيفة

​واختتمت الوزارة مناشدتها داعية جموع المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي كيانات وهمية أو شركات يشتبه في استخدامها لمواد غير مؤمنة أو مجهولة المصدر، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة أو جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدة أن وعي المواطن وتعاونه المستمر يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة وضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.

​وللإطلاع على قائمة الشركات المعتمدة، يمكن للمواطنين زيارة الرابط المخصص أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي أعلنت عنه الوزارة في بيانها.

حملات مكثفة لمكافحة

الصحة تعلن فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمنح والبعثات التابعة لوزارة الصحة، فتح باب الترشيح للحركة التكميلية للترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي 2026/ 2027 لأعضاء المهن الطبية، لدراسة (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، وقبول الأوراق المطلوبة بجميع مديريات الشؤون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية في الفترة من 6/9/2026 حتى 20/9/2026.

أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة بسيناء

وقالت الوزارة،  في بيان لها إنه لن يتم قبول أي أوراق بعد ذلك التاريخ، وعلى المرشح القيام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمنح والبعثات:

https://pge.mohp.gov.eg مع الحرص على التأكد من إتمام تسجيل جميع البيانات قبل الخروج من السيستم)، وطباعة نموذج التسجيل من الموقع.

حركة الترشيح الوزاري

وأضافت انه يتم تقديم الأوراق المطلوبة بإدارة التدريب بجهة العمل الأصلية (مديريات الشؤون الصحية أو أمناء المراكز الطبية المتخصصة أو الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لها).

حيل للتخلص من الحشرات فى فصل الصيف

وشدّدت على أنه يجب على المتقدمين لحركة الترشيح الوزاري مراجعة قراءة شروط الجامعة، والدليل الإرشادي قبل اختيار الرغبات مع الالتزام بكتابة ثلاث رغبات مختلفة، وذلك لإمكانية الترشيح لجامعة أخرى في حالة عدم توافق الرغبة الأولى وكذلك الدخول على صفحة الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيس بوك للمتابعة وطرح الأسئلة إن وجدت.

مكافحة الحشرات الحشرات والقوارض شركات مكافحة الحشرات وزارة الصحة الأمراض التفتيش الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

تيم حسن

مسلسل مولانا يحصد 5 جوائز في حفل «موريكس دور 2026»

أميرة أديب: «نفسي أقدم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أميرة أديب: «نفسي أقدّم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

أحمد سعد

أحمد سعد يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري ويُكرم عن مكسرات في Murex d’Or 2026

بالصور

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها
فستان مكشوف .. رانيا يوسف تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ألم بسيط تتجاهله.. قد يكون علامة تحذيرية عن الإصابة بالسرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طريقة عمل بيتزا من دون دقيق مع عجينة البروكلي

طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.
طريقة عمل بيتزا بدون دقيق مع عجينة البروكلي.

بانيه بطريقة مختلفة ولذيذة للانش بوكس.. من غير ما ينشف

البانية
البانية
البانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد