تحذير حكومي من شركات مكافحة الحشرات .. وهذه القائمة المُعتمدة من الدولة

​أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيراً مشدداً للمواطنين، تهيب فيه بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شركة لمكافحة الحشرات والقوارض إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص رسمي وساري وصادر عن الوزارة.

يأتي ذلك في خطوة تستهدف حماية الصحة العامة وضبط منظومة مكافحة ناقلات الأمراض وفق المعايير الصحية الآمنة.

انتشار العديد من الشركات الوهمية

​وأوضحت الوزارة في بيانها أن الفترة الأخيرة شهدت بشكل ملحوظ انتشار العديد من الشركات الوهمية التي تروج لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الكيانات غالباً ما تعمل دون مقرات معلنة أو مخازن خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة والتفتيش الصحي.

وحذّرت الوزارة من أن التعامل مع تلك الجهات يمثل خطراً داهماً على سلامة المواطنين، نظراً لاحتمال استخدامها مبيدات مجهولة المصدر أو غير مصرح بتداولها.

​وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصاً على سلامتهم، أعلنت وزارة الصحة عن توفير قائمة محدثة تضم أسماء الشركات المعتمدة والحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة المستوفية لكافة الشروط القانونية والصحية.

قائمة الشركات المعتمدة

وتضمّنت توصيات الوزارة ضرورة الإطلاع على أصل الترخيص قبل السماح لأي شركة ببدء العمل داخل المنازل أو المنشآت، مع أهمية مطابقة بياناتها مع القائمة الرسمية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني.

​واختتمت الوزارة مناشدتها داعية جموع المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي كيانات وهمية أو شركات يشتبه في استخدامها لمواد غير مؤمنة أو مجهولة المصدر، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة أو جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدة أن وعي المواطن وتعاونه المستمر يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة وضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.

​وللإطلاع على قائمة الشركات المعتمدة، يمكن للمواطنين زيارة الرابط المخصص أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي أعلنت عنه الوزارة في بيانها.

الصحة تعلن فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا

وكانت أعلنت الإدارة العامة للمنح والبعثات التابعة لوزارة الصحة، فتح باب الترشيح للحركة التكميلية للترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي 2026/ 2027 لأعضاء المهن الطبية، لدراسة (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، وقبول الأوراق المطلوبة بجميع مديريات الشؤون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية في الفترة من 6/9/2026 حتى 20/9/2026.

وقالت الوزارة، في بيان لها إنه لن يتم قبول أي أوراق بعد ذلك التاريخ، وعلى المرشح القيام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمنح والبعثات:

https://pge.mohp.gov.eg مع الحرص على التأكد من إتمام تسجيل جميع البيانات قبل الخروج من السيستم)، وطباعة نموذج التسجيل من الموقع.

حركة الترشيح الوزاري

وأضافت انه يتم تقديم الأوراق المطلوبة بإدارة التدريب بجهة العمل الأصلية (مديريات الشؤون الصحية أو أمناء المراكز الطبية المتخصصة أو الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لها).

وشدّدت على أنه يجب على المتقدمين لحركة الترشيح الوزاري مراجعة قراءة شروط الجامعة، والدليل الإرشادي قبل اختيار الرغبات مع الالتزام بكتابة ثلاث رغبات مختلفة، وذلك لإمكانية الترشيح لجامعة أخرى في حالة عدم توافق الرغبة الأولى وكذلك الدخول على صفحة الإدارة العامة للمنح والبعثات على الفيس بوك للمتابعة وطرح الأسئلة إن وجدت.