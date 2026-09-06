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مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: دخول استثمارات جديدة في الصناعات المتخصصة يسهم في توسيع قاعدة المنتجات المصنعة محليًا

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح
كتب محمود مطاوع

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع للنجيل الصناعي المتخصص في إنتاج وتصنيع النجيل الصناعي، داخل نطاق المطور الصناعي شركة "تيدا لتنمية المنطقة الاقتصادية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن دخول استثمارات جديدة في الصناعات المتخصصة يسهم في توسيع قاعدة المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا، ويعزز قدرة السوق المصرية على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المستخدمة في المجالات الرياضية والترفيهية، مشيرًا إلى أن تنوع الأنشطة الصناعية يمثل عنصرًا مهمًا في بناء قاعدة إنتاجية قادرة على مواكبة احتياجات الأسواق وتوفير منتجات بمواصفات تنافسية.

ولدى وصوله إلى المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من جاو لونج، رئيس مجلس الإدارة، حول كيفية استلام المواد الخام، ومراحل إنتاج النجيل، وعملية «التفتيل»، وتم المرور على خط الطلاء بالغراء، ثم شاهد رئيس الوزراء، في نهاية جولته بالمصنع، المنتج النهائي.

كما تحدث عن الخطط المستقبلية للشركة، مشيرًا إلى أنه يتم تصدير الإنتاج إلى الملاعب العالمية، كما تطرق إلى الحديث عن آلية تدوير النجيل الصناعي، التي تعد آلية جديدة في هذه الصناعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن استثمارات المشروع تبلغ 4 ملايين دولار أمريكي، ويقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 3 ملايين متر مربع، بما يوفر نحو 140 فرصة عمل، منها 120 فرصة عمل مباشرة و20 فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة متخصصة لصناعات المنتجات القائمة على الألياف الصناعية، ويدعم تنوع الأنشطة الإنتاجية بمنطقة السخنة الصناعية، مشيرًا إلى أن وجود شركة ذات خبرة دولية في هذا المجال يعزز فرص تطوير هذا النشاط داخل المنطقة، ويفتح المجال أمام إقامة صناعات مرتبطة به مستقبلًا.

وأضاف/ مصطفى شيخون أن اختيار الشركة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة قاعدة إنتاجية لها يعكس قدرتها على استيعاب الاستثمارات الصناعية ذات الطبيعة المتخصصة، والاستفادة من تكامل البيئة الصناعية والخدمات المساندة المتاحة، بما يدعم توسيع نطاق المنتجات المصنعة داخل المنطقة.

بمنطقة السخنة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس مدبولي رئيس الوزراء

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