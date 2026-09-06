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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع


افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الصناعات المغذية والموفرة لمدخلات الإنتاج تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية؛ لدورها المحوري في دعم سلاسل الإمداد، ورفع جودة المنتجات النهائية، وخفض تكاليف التصنيع، مشيراً إلى أن التوسع في هذه المجالات يلبي احتياجات القطاعات الحيوية، ويدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ومن جانبه، أوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية للقاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لكونه ينتج مادة تدخل في العديد من الصناعات، بما يعزز الترابط بين المصانع العاملة في قطاعات البلاستيك والدهانات ومواد البناء وغيرها من الصناعات التحويلية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف جذب الصناعات المغذية التي تحقق تكاملاً حقيقياً بين مختلف الأنشطة الصناعية؛ بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويعزز تنافسية المنتجات المصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الأسواق المحلية والدولية.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مكونات المصنع التي تشمل خط الطاحونة، ومعالجة كربونات الكالسيوم، ومنطقة التعبئة، وعينات من المنتج النهائي، واستمع لشرح من المهندس عادل الولائي، رئيس مجلس الإدارة الشركة، أوضح فيه أن المصنع متخصص في تصنيع وتصدير كربونات الكالسيوم المغلفة وغير المغلفة المستخدمة في الصناعات البلاستيكية والدهانات ومواد البناء والصناعات المختلفة؛ وذلك باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وعلى مساحة تقارب 9260 متراً مربعاً، داخل نطاق المطور الصناعي "شركة البحر الأحمر للنحاس"، بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنوياً، وبما يوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة و200 فرصة عمل غير مباشرة.

وخلال التفقد، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار ودي مع عدد من العاملين للإطمئنان عليهم والتعرف على ظروف العمل بالمصنع والمميزات المقدمة لهم، حيث أعربوا عن ارتياحهم لبيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لهم من الشركة.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الصناعات المغذية

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