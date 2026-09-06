الجيش الملكي يحسم قراره النهائي بشأن رضا سليم

أكد نافع الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم نادي الجيش الملكي، أن مصير التعاقد مع اللاعب رضا سليم لا يزال معلقاً في انتظار القرار النهائي للجهاز الفني للفريق.

وأوضح نافع في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور، أن الإدارة منحت المدرب كافة الصلاحيات الفنية لاختيار العناصر التي تدعم صفوف الفريق، وأنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي أو يوجد اهتمام ملموس على أرض الواقع، نظراً لغياب التوجيه أو الطلب الصريح من المدرب بالاعتماد على اللاعب من عدمه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن إدارة النادي تقف في موقف المرتقب لقرار المدرب؛ ففي حال أبدى رغبته الأكيدة واعتمد على رضا سليم، ستتحرك إدارة النادي فوراً للتواصل مع النادي الأهلي لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

أما إذا قرر المدرب صرف النظر عن خدماته، فلن تكون هناك أي اتصالات رسمية مع الأهلي في هذا الشأن حيث لا يزال الأمر مفتوحاً أمام الفريق حتى الـ15 من الشهر الجاري حتى غلق الانتقالات في المغرب.