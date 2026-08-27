رحيل رضا سليم يضع الأهلي في ورطة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موقف الأندية المصرية من تسجيل لاعبين أجانب جدد بعد غلق باب القيد الصيفي، موضحًا تأثير رحيل أي لاعب أجنبي عقب انتهاء فترة التسجيل.

وأوضح العمايرة أن أي نادٍ مصري كان لديه 5 لاعبين أجانب فوق السن مسجلين على نظام الانتقالات «TMS» حتى الساعة 11:59 مساء يوم 15 أغسطس، ثم رحل عنه أحد هؤلاء اللاعبين بعد غلق باب القيد، سواء عن طريق الإعارة أو البيع أو فسخ التعاقد بالتراضي، لا يحق له تسجيل لاعب أجنبي حر خارج فترة التسجيل.

وأضاف خبير اللوائح أن ذلك يعني، في حالة النادي الأهلي، أنه إذا تمت إعارة المغربي رضا سليم بعد غلق القيد الصيفي، فلن يكون بإمكان النادي تسجيل لاعب أجنبي بديل له من اللاعبين الذين لا يرتبطون بعقود مع أندية أخرى، إلا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد حدد فترة القيد الثانية للموسم الجديد 2026-2027 بداية من 1 يناير 2027 وحتى 18 فبراير 2027، بينما أُغلق باب القيد الصيفي للدوري الممتاز يوم 15 أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان الأهلي قد أنهى قائمته الأجنبية بوجود خمسة لاعبين، هم أشرف داري، وأشرف بن شرقي، وسفيان بنجديدة، ومنصف بقرار، ورضا سليم، وفقًا لما أُعلن عقب غلق باب القيد الصيفي.

وتسمح قواعد اتحاد الكرة بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في أندية الدوري الممتاز، وهو ما يجعل أي تغيير في القائمة الأجنبية بعد غلق القيد مرتبطًا بالضوابط المنظمة لفترات التسجيل.