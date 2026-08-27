بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور التركي يتأخر بهدف نظيف أمام فيرينتسفاروشي بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي فيرينتسفاروشي المجري طرابزون سبور التركي بتقدم الفريق المجري بنتيجة 1-0، في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وسجل كالوم أودودا هدف فيرينتسفاروشي المجري من رأسية رائعة في الدقيقة 19 من إنطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 13 تعرض روسلان مالينوفسكي لاعب طرابزون سبور التركي للطرد بعد تدخل عنيف على لاعب فريق فيرينتسفاروشي ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة.

تشكيل طرابزون سبور

أعلن فاتح تكي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الأساسي لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري، في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون

وشهد التشكيل الأساسي لـ طرابزون سبور تواجد الدولي المصري محمد صلاح، الذي يرتدي القميص رقم 10، ضمن الثلاثي الهجومي للفريق التركي في مواجهة فيرينتسفاروشي.

ويعتمد الجهاز الفني لطرابزون سبور في الخط الأمامي على محمد صلاح إلى جانب نواه سافيولو وبول أونواتشو، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب ووضع قدم في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.

تشكيل طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي

وجاء تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: مصطفى إسكيلاك، ستيفان سافيتش، سينك أوزكاسار، سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال، روسلان مالينوفسكي، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نواه سافيولو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد دوغان، إيرول جان، سامت، بينا، أوزان، بونشواري، متيهان، أَرال، ميتونجو، أوموت.