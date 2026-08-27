انهيار عقار سكني قديم من 6 طوابق في بنها

شهدت منطقة وسط مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انهيار عقار سكني قديم خال من السكان مكون من 6 طوابق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغًا يفيد بانهيار العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.



وبالفحص، تبين أن العقار قديم وكان آيلا للسقوط، كما تبين خلوه من السكان وقت وقوع الانهيار، وهو ما ساهم في عدم وقوع أي خسائر بشرية.



وتواصل الأجهزة المعنية أعمال رفع الأنقاض وفحص موقع العقار، إلى جانب التأكد من سلامة العقارات والمنشآت المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين.



وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد تقرير عن حالة العقار وأسباب الانهيار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المقررة حيال الواقعة.