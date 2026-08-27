قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادر نور الدين : السد العالي أنقذ 22 مليار متر مكعب من المياه
بيراميدز يعبر أبو قير للأسمدة بثنائية في الدوري المصري
أسامة كمال: عودة سوريا للنظام المالي الدولي خطوة مهمة.. لكن الموافقة الأمريكية مرتبطة بالمصالح والشروط
عبد الرحمن هيثم عن تحقيق فضية المصارعة : دخلت الماتش هدفي الذهب
ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقود لاعبي الأهلي ونظام الإعلانات الجديد
نقل 44 أصل وإسقاط 51.4 مليار فوائد وغرامات تأخير .. تفاصيل تسوية مديونيات “الهيئة الوطنية للإعلام” لبنك الاستثمار القومي
رحيل رضا سليم يضع الأهلي في ورطة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل
لدعم القطاع الزراعي.. نادر نور الدين: المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه
بعد تحسن حالته الصحية .. زوجة ضياء الميرغني تكشف موقفه من العودة للتمثيل | خاص
انهيار عقار سكني قديم من 6 طوابق في بنها
الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
خالد الجندي : لا تسمع للشبهات وتمسك بسنة رسول الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
هاني حسين

علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على واقعة هروب لاعب من بعثة المصارعة المصرية خلال الترانزيت في روما، ولاعب آخر خلال بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا.


وقال الشاذلي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  تواصلنا مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الاولمبية للحصول على تقارير تفصيلية عن البعثات المصرية ".

وتابع "وزير الشباب والرياضة قرر تصعيد الإجراءات الخاصة بالتحقيقات في واقعة هروب لاعبي المصارعة للنيابة العامة ".

وأكمل محمد الشاذلي :" التحقيقات المبدئية التي أجرتها الوزارة مع اتحاد المصارعة وجدنا بعض المخالفات في الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر وعودة البعثة للقاهرة وأبرزها تسليم جواز السفر للاعبين ".

وتابع محمد الشاذلي :"  الإدارة تحتفظ بجوازات سفر اللاعبين لإنهاء الإجراءات لكن ما حدث في واقعتي الهروب مغادرة اللاعبان وبحوزتهم جوازات السفر الخاصة بهم ".
 

الشباب الرياضة المصارعة اتحاد المصارعة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي محمد الجندي أمين مجمع البحوث الإسلامية في وفاة والدته

الدكتور محمد الجندي الأمين العام للمجمع

البحوث الإسلامية ينعي والدة الدكتور محمد الجندي الأمين العام للمجمع

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

وفاة والدة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.. والعزاء غدا في الأقصر

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد