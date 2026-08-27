الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر

علق محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على واقعة هروب لاعب من بعثة المصارعة المصرية خلال الترانزيت في روما، ولاعب آخر خلال بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا.



وقال الشاذلي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تواصلنا مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الاولمبية للحصول على تقارير تفصيلية عن البعثات المصرية ".

وتابع "وزير الشباب والرياضة قرر تصعيد الإجراءات الخاصة بالتحقيقات في واقعة هروب لاعبي المصارعة للنيابة العامة ".

وأكمل محمد الشاذلي :" التحقيقات المبدئية التي أجرتها الوزارة مع اتحاد المصارعة وجدنا بعض المخالفات في الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر وعودة البعثة للقاهرة وأبرزها تسليم جواز السفر للاعبين ".

وتابع محمد الشاذلي :" الإدارة تحتفظ بجوازات سفر اللاعبين لإنهاء الإجراءات لكن ما حدث في واقعتي الهروب مغادرة اللاعبان وبحوزتهم جوازات السفر الخاصة بهم ".

