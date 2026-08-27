ناقد رياضي يكشف تفاصيل عقود لاعبي الأهلي ونظام الإعلانات الجديد

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل جديدة بشأن السياسة المالية التي يعتمدها النادي الأهلي في عقود لاعبي الفريق الأول، خاصة فيما يتعلق برواتب اللاعبين الكبار والحوافز والعوائد الإعلانية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معلوماتي.. الأهلي عمل تثبيت لفئة اللاعبين الكبار كلهم ورفع الحوافز من 8 ملايين لـ10 ملايين، بالإضافة إلى عقد ثابت 25 مليون جنيه».

وتأتي هذه التفاصيل بالتزامن مع إعلان الأهلي تجديد عقد إمام عاشور حتى عام 2030، حيث تشير تقارير حديثة إلى حصول اللاعب على 25 مليون جنيه راتبًا سنويًا، إلى جانب حوافز تصل إلى 10 ملايين جنيه مرتبطة بالمشاركة والبطولات.

تفاصيل نظام الإعلانات

وأوضح عبد الباسط أن الأهلي سيواصل توفير 3 إعلانات مجانية لكل لاعب مع رعاة النادي، وفقًا للتعاقدات المبرمة.

وأضاف أن أي إعلانات أخرى مع رعاة النادي، بعد استنفاد الإعلانات المجانية، سيتم تقسيم عائداتها بالتساوي بين الأهلي واللاعب، بواقع 50% لكل طرف.

وأشار إلى أن الإعلانات التي يجلبها اللاعب بنفسه، بعيدًا عن رعاة النادي، وبما لا يتعارض مع الشروط التعاقدية للنادي ورعاته، سيتم تقسيم عائداتها بنسبة 70% للاعب مقابل 30% للنادي.

وأكد الناقد الرياضي أنه لا يوجد ما يسمى بعقد إعلاني إلزامي يحدد قيمة مالية ثابتة للإعلانات بين النادي واللاعب، موضحًا أن قيمة الإعلانات تظل مرتبطة بكل لاعب، وحجمه الجماهيري، ومدى الطلب عليه من جانب الشركات.

مقدم تعاقد لتعويض خصم الموسم الماضي

وكشف أحمد عبد الباسط أيضًا أن بعض اللاعبين الذين جددوا عقودهم مع الأهلي حصلوا على مقدم تعاقد كبير، بهدف تعويضهم عن نسبة الخصم التي وصلت إلى 25% من مستحقاتهم في الموسم الماضي.

وتأتي هذه السياسة في إطار توجه الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، مع وضع ضوابط واضحة للرواتب والحوافز والعوائد الإعلانية، بما يضمن استقرار عقود نجوم الفريق خلال السنوات المقبلة. وتشير تقارير حديثة إلى اعتماد الأهلي سقفًا للراتب الأساسي يبلغ 25 مليون جنيه سنويًا للاعبين في الفئة الأولى، مع حوافز إضافية مرتبطة بالبطولات والمشاركة.