قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلزام المدارس بتنفيذ 25 قرار عاجل في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟
وظائف وزارة العمل 2026 برواتب تصل لـ16 ألف جنيه
دخلنا في دوامة .. تطور مفاجئ في أزمة زيزو والزمالك
رئيس هيئة النزاهة العراقية: لا خطوط حمراء في حملة مكافحة الفساد
باست الواوا تاني .. هيفاء وهبي تطرح كليبها الجديد نوغا
ترامب: إيران لا تدفع رواتب جنودها.. ومضيق هرمز مفتوح
مسؤول أوروبي : لا مؤشرات على استعداد روسيا لمهاجمة دول الناتو
الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
مختار جمعة : تقاضي الأجر على تعليم القرآن الكريم جائز شرعًا ولا يُنقص من قدر صاحبه
ترامب : مضيق هرمز بات مفتوحا .. و نراقب كل شبر فيه
محمد صلاح أساسيًا مع طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي
إنذار صيني عاجل .. بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة بالفيضانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في سرية تامة.. فرج عامر: الأهلي قدم واحدًا من أفضل مواسم التعاقدات منذ سنوات

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بملف التعاقدات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي، حقق نجاحات كبيرة خلال الفترات التي تولى فيها مسؤولية هذا الملف.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الرجوع للحق فضيلة، مدير تعاقدات الأهلي كان حقق نجاح كبير».

وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن الدكتور عصام سراج الدين سبق له إبرام عدد من الصفقات المهمة للنادي الأهلي، قائلًا: «تعاقد مع علي معلول وتعاقد مع أجايي وتعاقد مع إيفونا ورجع باعه برقم خيالي للصين».

وأوضح فرج عامر أن عصام سراج الدين ابتعد عن ملف التعاقدات عقب تغيير إدارة النادي الأهلي، قبل أن يعود مجددًا ويتولى مسؤولية الملف، مؤكدًا أنه نجح في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال فترة قصيرة.

وأضاف: «لما رجع تاني حقق للأهلي نجاحات كتير في وقت قياسي وبدون تسريب أخبار»، مشيرًا إلى أن نتائج العمل الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية ستظهر بصورة أكبر خلال الموسم الحالي.

وأشاد رئيس نادي سموحة السابق بتحركات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، معتبرًا أن النادي نجح في إبرام مجموعة مميزة من الصفقات، وقال: «واعتقد إن الصيف ده الأهلي عمل واحد من أفضل مواسم التعاقدات اللي عملها الأهلي من أكتر من عشر مواسم على الأقل».

واختتم فرج عامر حديثه بالتأكيد على أهمية منح المسؤول المتخصص الثقة والصلاحيات اللازمة لتحقيق النجاح، قائلًا: «وده طبيعي لما تدي العيش لخبازه مع الاحترام للجميع».

وتأتي إشادة فرج عامر بالدكتور عصام سراج الدين في ظل تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

المهندس فرج عامر نادي سموحة النادي الأهلي عصام سراج الدين الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

علاء ميهوب

خطف عيني.. علاء ميهوب يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

حازم امام

بيتمشى في الملعب.. حازم إمام ينتقد أداء لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

التأشيرة الإلكترونية

السياحة والآثار تطلق حملة رقمية للتوعية بمنظومة إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول بمطار القاهرة

الطقس

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 37

مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب كمية من المستلزمات الطبية

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد