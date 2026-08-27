في سرية تامة.. فرج عامر: الأهلي قدم واحدًا من أفضل مواسم التعاقدات منذ سنوات

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بملف التعاقدات داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي، حقق نجاحات كبيرة خلال الفترات التي تولى فيها مسؤولية هذا الملف.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الرجوع للحق فضيلة، مدير تعاقدات الأهلي كان حقق نجاح كبير».

وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن الدكتور عصام سراج الدين سبق له إبرام عدد من الصفقات المهمة للنادي الأهلي، قائلًا: «تعاقد مع علي معلول وتعاقد مع أجايي وتعاقد مع إيفونا ورجع باعه برقم خيالي للصين».

وأوضح فرج عامر أن عصام سراج الدين ابتعد عن ملف التعاقدات عقب تغيير إدارة النادي الأهلي، قبل أن يعود مجددًا ويتولى مسؤولية الملف، مؤكدًا أنه نجح في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال فترة قصيرة.

وأضاف: «لما رجع تاني حقق للأهلي نجاحات كتير في وقت قياسي وبدون تسريب أخبار»، مشيرًا إلى أن نتائج العمل الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية ستظهر بصورة أكبر خلال الموسم الحالي.

وأشاد رئيس نادي سموحة السابق بتحركات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، معتبرًا أن النادي نجح في إبرام مجموعة مميزة من الصفقات، وقال: «واعتقد إن الصيف ده الأهلي عمل واحد من أفضل مواسم التعاقدات اللي عملها الأهلي من أكتر من عشر مواسم على الأقل».

واختتم فرج عامر حديثه بالتأكيد على أهمية منح المسؤول المتخصص الثقة والصلاحيات اللازمة لتحقيق النجاح، قائلًا: «وده طبيعي لما تدي العيش لخبازه مع الاحترام للجميع».

وتأتي إشادة فرج عامر بالدكتور عصام سراج الدين في ظل تحركات النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.