إنذار صيني عاجل .. بحيرة خلف سد منهار في نيبال تهدد مناطق شاسعة بالفيضانات

أعلنت وزارة الموارد المائية الصينية عن "خطر كبير" لانهيار سد تشكل جراء انهيار أرضي في نيبال أمس، والذي تتشكل خلفه بحيرة، ما قد يتسبب في فيضانات جديدة في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر.

وأوضحت وزارة الموارد المائية الصينية في بيان لها أن هذا قد يؤدي إلى "تجدد الفيضانات والأضرار في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر، بما في ذلك ميناء جيرونغ"، وهو معبر حدودي بري رئيسي بين الصين ونيبال دمره الانهيار الأرضي. وقد يشكل ذلك خطراً على فرق الإنقاذ الصينية المنتشرة في منطقة الميناء، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأشارت إلى أن البحيرة، المعروفة باسم "البحيرة الحاجزة"، تتشكل بالقرب من ملتقى نهر تشوتشن خولا النيبالي مع نهر بوريبو تسانغبو، الذي يصب في الصين.

أفاد بيان صادر عن وزارة البيئة الصينية: "حتى صباح يوم 27 أغسطس، قُدِّر حجم المياه في البحيرة بنحو مليوني متر مكعب. وتشير التوقعات إلى أن الأمطار ستزيد من تدفق المياه بنحو ثلاثة ملايين متر مكعب خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وأضافت الوزارة أنها أرسلت فريقًا من الخبراء إلى مقاطعة جيرونغ الصينية، المعرضة لخطر الانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية والفيضانات المفاجئة، "للمساعدة في الاستجابة الطارئة للبحيرة الحاجزة".