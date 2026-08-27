حيثيات حادث بدر المروع .. مخدر وسرعة جنونية وراء مصرع 4 وإصابة 40 | خاص

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم رضا أحمد فؤاد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامه بالتسبب خطأ في وفاة 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين، في حادث تصادم بدائرة قسم شرطة بدر.

حيثيات المحكمة



استندت المحكمة في قضائها إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وشهادات وتحقيقات، وما ثبت لديها من أن المتهم، البالغ من العمر 33 عامًا ويعمل عاملًا بورشة إطارات، قاد مركبة نقل بالطريق العام تحت تأثير مخدر الحشيش، وبسرعة وحالة قيادة شكلتا خطرًا على مستخدمي الطريق.



وأوضحت المحكمة أن المتهم اصطدم بالمجني عليهم والمركبات الموجودة بالطريق، ما أسفر عن وفاة كل من محمود علي مصطفى محمد، ومصطفى سمير مصطفى علي، وأم أحمد عبد النبي السيد، ومصطفى رمضان سعيد إسماعيل، فضلًا عن إصابة 40 آخرين بإصابات متفرقة.



وثبت للمحكمة، وفقًا لأمر الإحالة، أن المتهم كان محرزًا لجوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأن قيادته للمركبة تحت تأثير المخدر وبسرعة تنطوي على خطورة كانت سببًا في وقوع الحادث وما ترتب عليه من وفيات وإصابات.



أقوال الشهود



وعولت المحكمة على أقوال شهود الإثبات، الذين أكدوا وقوع الحادث نتيجة سير مركبة نقل بسرعة عالية واصطدامها بالمركبات الموجودة بالطريق.



وقال الشاهد الأول، إيهاب محمد عبد الوهاب، إنه أثناء استقلاله إحدى مركبات الأجرة شاهد كثافة مرورية بالطريق، وبعد ترجله منها فوجئ بمركبة نقل تسير بسرعة عالية وتصطدم بالمركبات المتوقفة أو المصطفة، ما أدى إلى سقوط عدد من الوفيات والإصابات.



وجاءت أقوال باقي الشهود متساندة ومتوافقة مع مضمون شهادة الشاهد الأول، وأكدوا أن قائد مركبة النقل تسبب في وقوع الحادث وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.



كما نسبت النيابة إلى المتهم التسبب خطأ في وفاة المجني عليهم وإصابة باقي المصابين، نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، فضلًا عن نكوله عن مساعدتهم عقب وقوع الحادث.



منطوق الحكم



وبعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى ووقائعها وأدلتها، ووازنت بينها، انتهت إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهم، فقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.