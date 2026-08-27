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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موجة حر جديدة تضرب البلاد.. والأرصاد تعلن عن موعد انخفاض الحرارة

موجة حر جديدة تضرب البلاد
موجة حر جديدة تضرب البلاد
خالد يوسف

تستعد البلاد لاستقبال موجة حارة جديدة وشديدة القسوة، تعود لفرض سيطرتها من جديد على مختلف المحافظات، ما يرفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية تجاوزت المعتاد لهذا الوقت من العام، وفي ظل هذه الأجواء الملتهبة، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول موعد انكسار هذه الموجة وتراجع درجات الحرارة، ليخرج بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية، للكشف عن تفاصيل الحالة الجوية والموعد الرسمي لانكسار هذا الارتفاع الملحوظ.
 

تفاصيل الموجة الحارة الحالية

كشف الدكتور محمد علي فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن تفاصيل الموجة الحالية، وموعد الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وأوضح فهيم، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يأتي في ظل استمرار فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الصيف فلكيًا ينتهي بعد نحو 24 يومًا، بينما قد تستمر الأجواء الحارة مناخيًا لفترة أطول، خاصة مع طبيعة شهر أغسطس وارتفاع الطاقة الحرارية المصاحبة له.

الشعور بارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في ظهور موجات حر أطول من المعتاد، موضحة أن الموجات التي كانت تستمر يومين أو ثلاثة أصبحت تمتد لأكثر من أسبوع وأحيانًا إلى 10 أيام.


وأضافت منار غانم، أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة لا ينتهي بشكل واضح بمجرد انتهاء الموجة الحارة، بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الرطوبة تجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

الموجة الحارة الرابعة خلال الصيف

أوضحت منار غانم أن مصر تشهد حاليًا الموجة الحارة الرابعة منذ بداية فصل الصيف، مشيرة إلى أنها أقل حدة من بعض الموجات السابقة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى نحو 38 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات.

وأرجعت ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع وجود كتل هوائية حارة ورطبة قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى تصل إلى نحو 40 و41 درجة مئوية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

بداية انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عن موعد انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن بداية التحسن وانكسار حدة الموجة الحارة ستكون اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأوضحت أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيسهم في انخفاض قيم درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بنحو 3 إلى 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم السبت نحو 34 و35 درجة مئوية، مع تحسن تدريجي في الأجواء.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بالرطوبة

أكدت منار غانم، أن نشاط الرياح خلال الفترة المقبلة سيساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل المواطنين يشعرون بتحسن أكبر في حالة الطقس.

وأضافت أن درجات الحرارة ستقترب تدريجيًا من المعدلات الصيفية المعتادة، مع استمرار التحسن خلال أيام السبت والأحد والاثنين، كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط بدءًا من مساء الجمعة وخلال يومي السبت والأحد، بالتزامن مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت منار غانم، أن التحسن في الأجواء سيكون تدريجيًا، مع انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الصيفية المعتادة خلال الأيام المقبلة.

موجة حر جديدة موعد انخفاض الحرارة رفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية الأجواء الملتهبة موعد انكسار الموجة هيئة الأرصاد الجوية

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