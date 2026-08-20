آخر تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ما زالت مصر تعيش حالة من الاستقرار في الأرصاد الجوية، وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطب ليلًا على أغلب المناطق.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 20 أغسطس 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 34

الإسكندرية 32

شرم الشيخ 38

مطروح 30

أسوان 41

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 44

أبو ظبي 44

الكويت 48

القدس 30

الخرطوم 40

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 32

موسكو 20

مدريد 35

لندن 23