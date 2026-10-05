أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

تراجعت أسعار العملات العربية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الريال السعودي والدرهم الإماراتي هبوط طفيفا، فيما انخفض الدينار الكويتي بأكثر من 10 قروش.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين، 5 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعرا الدرهم الإماراتي والريال السعودي اليوم الإثنين

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في مستهل التعاملات اليوم نحو 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال السعودي عند 13.88 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الإثنين

سجّل سعر الريال القطري في بنك مصر نحو 13.54 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع،

أسعار الدينار الكويتي والبحريني والأردني اليوم الإثنين

حافظ الدينار الكويتي، الأعلى قيمة بين العملات العربية، على مكانته، إذ بلغ 165.84 جنيه للشراء و170.13 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو 136.55 جنيه للشراء و138.83 جنيه للبيع.

سعر الريال العُماني اليوم الإثنين

سجّل الريال العُماني في بنك مصر نحو 133.83 جنيه للشراء و135.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم الإثنين

تداول سعر الدينار الأردني اليوم الإثنين في بنك مصر عند 73.22 جنيه للشراء و73.93 جنيه للبيع.