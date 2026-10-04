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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقاً لآخر تحديثات .. أسعار العُملات العربية الآن

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

استقرت أسعار العملات العربية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية نستعرض  أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، 4 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعرا الدرهم الإماراتي والريال السعودي اليوم الأحد

سجّل الدرهم الإماراتي في مستهل التعاملات اليوم نحو 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال السعودي عند 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجّل الريال القطري في بنك مصر نحو  13.54 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع،

الدينار الكويتي والبحريني والأردني اليوم الأحد

حافظ الدينار الكويتي، الأعلى قيمة بين العملات العربية، على مكانته، إذ سجل 165.94 جنيه للشراء و170.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو 136.63 جنيه للشراء و138.92 جنيه للبيع.

سعر الريال العُماني اليوم الأحد 

سجّل الريال العُماني في بنك مصر نحو 133.91 جنيه للشراء و136.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم الأحد 

وصل سعر الدينار الأردني لنحو 73.26 جنيه للشراء و73.97 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الريال القطري الدينار الكويتي سعر الريال العُماني

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