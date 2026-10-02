ثبات سعر الدينار والريال والدرهم اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات العربية اليوم الجمعة -الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي- علي ارتفاعات سعر تداولات أمس الخميس.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة، 2 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعرا الدرهم الإماراتي والريال السعودي اليوم الجمعة

سجل الدرهم الإماراتي في مستهل التعاملات اليوم نحو 14.22 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال السعودي عند 13.89 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل الريال القطري في بنك مصر نحو 13.54 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع،

الدينار الكويتي والبحريني والأردني

حافظ الدينار الكويتي، الأعلى قيمة بين العملات العربية، على مكانته، إذ سجل 165.94 جنيه للشراء و170.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو 136.63 جنيه للشراء و138.92 جنيه للبيع.

سعر الريال العُماني

سجل الريال العُماني في بنك مصر نحو 133.91 جنيه للشراء و136.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني لنحو 73.26 جنيه للشراء و73.97 جنيه للبيع.